Туроператоры оценили перспективы отдыха россиян в Малайзии

Новое направление привлечет россиян, потому что оно разнообразное и интересное, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Малайзия — новое туристическое направление, которое будет интересно россиянам, а цены не сильно отличаются от путешествия в Таиланд, рассказал гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН.

Малайзия и Россия обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом заявил директор по международному продвижению по Европе, Америке, Океании малайзийского офиса по туризму Акбал Сетия в интервью РИА Новости. По его словам, сейчас ведутся переговоры между властями двух стран. Эксперт предположил, что цены на новое направление будут сопоставимы с Таиландом.

«В сравнении с Таиландом, где сложилась устойчивая инфраструктура для русскоязычных гостей, Малайзия предлагает схожие условия по доступности проживания, но с акцентом на экзотический колорит и менее освоенный массовым туризмом маршруты. Что касается логистики, стоимость перелета в оба направления сопоставима, однако в Малайзию пока нет прямых рейсов, что может измениться в ближайшее время. Анализ цен демонстрирует близкие показатели: недельное проживание в отеле категории 3* с завтраками обойдется в 6,9 тыс. рублей на человека в Малайзии и 7,4 тыс. рублей в Таиланде. Авиабилеты в Куала-Лумпур с одной пересадкой стартуют от 60 тыс. рублей против 52 тыс. руб. за прямой рейс на Пхукет или 57 тыс. рублей в Бангкок», — оценил он.

Арзуманов также рассказал о главных достоинствах туристического направления.

«Малайзия — направление с богатым наследием, сочетающее мегаполисы вроде Куала-Лумпура с тропическими островами и заповедниками. Здесь путешественников ждет уникальный симбиоз культур — малайской, китайской и индийской, отразившийся в архитектуре, кухне и атмосфере гостеприимства. Страна привлекает разнообразием — от гастрономических открытий в уличных кафе Пенанга до погружения в дикую природу национальных парков Борнео.Страна привлекает разнообразием — от гастрономических открытий в уличных кафе Пенанга до погружения в дикую природу национальных парков Борнео», — заключил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал НСН, что операторы ждут прямого авиасообщения с Доминиканой.