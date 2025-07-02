Air Arabia частями возвращает деньги за отмененные рейсы

Пассажиры Air Arabia жалуются на странный, на их взгляд, порядок возврата денег за отмененные в июне рейсы из-за ирано-израильского конфликта. Деньги возвращают не на всех туристов, включенных в единое бронирование, сразу, а по частям.

«Мне только одно письмо пришло и один возврат, а про остальные деньги тишина. Пишу каждый день везде... Мне на данный момент вернули 1/4 от суммы», – переживает одна из участниц чата, в котором обсуждается перевозчик.

«Тоже тишина, вчера писала на почту, пока ответа нет», – подтвердила другая.

«У меня так было: два человека в бронировании. 24 июня пришел один чек на возврат. Вернули всего 28 тыс. Писала им каждый день и на почту, и в мессенджеры. Только 30 июня прислали второй чек. А деньги – 80 тыс. руб. – получила лишь сегодня», – рассказала еще одна пассажирка.

В службе поддержки авиакомпании сообщили, что подобные случаи возможны, так как отдел возврата сейчас перегружен. И рекомендовали писать отдельное заявление от каждого пассажира, включенного в бронирование, – так больше шансов не «потеряться» в большом потоке заявлений. По словам представителей перевозчика, срок ожидания возврата сейчас составляет примерно 3 недели – это если билет покупали на сайте авиакомпании. Если у агрегаторов, то дольше, пояснили в Air Arabia:

«В рамках взаимных расчетов мы возвращаем деньги посреднику, и уже он рассчитывается с пассажиром – процесс может затянуться еще на неделю».

У некоторых деньги «заплутали» между банками:

«Чеки пришли 23 июня. Авиакомпания также дополнительно в поддержке уточнила, что все отправили. Но в банке сначала говорили, что от перевозчика ничего не получили, а сегодня написали: “Ждите подтверждения стороннего банка до 17 июля”. Какой-то замкнутый круг», – сетуют туристы.

Подобные проволочки создают путешественникам проблемы: