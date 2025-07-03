Как Китай привлекает туристов на Хайнань

С июля по сентябрь 2024 года китайская провинция Хайнань предлагает туристам компенсацию расходов до 3 060 юаней (≈35 000 руб.) за поездку. Программа включает возмещение затрат на перелет, проживание, питание и экскурсии — достаточно предоставить чеки через специальный сайт.

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Власти китайской островной провинции Хайнань объявили о старте специальной программы стимулирования туристического сектора. На эти цели выделено 40 млн юаней (5,59 млн долларов), сообщает агентство «Синьхуа».

Основные положения программы: сроки действия: июль-сентябрь 2024 года. Финансовая поддержка включает компенсации за: транспортные расходы (проезд в провинцию и обратно), проживание в отелях, питание, входные билеты на достопримечательности.

Механизм получения компенсаций. Туристам необходимо: зарегистрировать расходы через специальные онлайн-платформы, предоставить подтверждающие квитанции, получить возврат средств (от 150 до 3060 юаней) на банковский счет.

В течение лета запланировано проведение более 100 мероприятий, фестивалей и концертов, спортивных соревнований.

Статистика и перспективы: в 2024 году Хайнань посетили 97,2 млн туристов (+8% к 2023 году), к 2035 году провинция должна стать одним из ведущих мировых туристических центров

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