Амальфитанское побережье на юге Италии давно стало символом живописных ландшафтов: яркое море, крутые скалы и города, будто встроенные в горы. Но за этой красотой — продуманный подход к строительству. Из-за нехватки ровной земли здания в Позитано, Амальфи и Равелло выросли вверх, создавая плотную вертикальную застройку. Дома цепляются друг за друга, а улицы представляют собой бесконечные лестницы. Всё пространство использовано до последнего метра — иначе в этих условиях было невозможно. Город вверх ногами, архитектура против гравитации: феномен на юге Италии - об этом подробнее можно узнать на сайте Туристас.

Такое строительство началось ещё в римские времена, когда виллы возводили на террасах, вырезанных в склонах вручную. С тех пор архитектура изменилась, но принцип остался: каждый новый дом должен вписываться в рельеф. Балкон одного строения может быть крышей другого — город буквально собирается по вертикали.

С ростом туризма нагрузка на старую инфраструктуру увеличивается, что угрожает хрупкой гармонии. Тем не менее, местные жители и архитекторы продолжают бережно поддерживать этот уникальный облик. Амальфи — пример того, как человек может жить в сложной природе, не разрушая её, а подстраиваясь под неё с умом и уважением.