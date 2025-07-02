Туроператоры рассказали о преимуществах отдыха в Монголии

Туристов привлекают экологически чистые продукты, отсутствие промышленных предприятий и первозданная природа.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Монголия — абсолютно экологически чистая страна. Если вы там кушаете баранину, вы едите чистейшую баранину в мире, потому что там нет никаких промышленных предприятий. То же самое касается молочных продуктов — это самое чистое, что есть на земле. Поесть — это маленькое гастрономическое путешествие. Но люди туда также едут на рыбалку, охоту, увидеть озёра, пожить в юрте. Там степи, которым миллион лет, можно увидеть первозданную природу, не тронутую человеком. Кроме того, Монголия безвизовая, россиянам это нравится. Очередей на границе нет, плотность населения маленькая. Люди едут туда аж с Новосибирска».

Россия заняла третье место по числу туристов, посетивших Монголию. Такие данные привела национальная ассоциация туризма. На втором месте — путешественники из Китая, а лидируют гости из Южной Кореи.

По информации ведомства, с января по июнь 2025 года страну посетили почти 330 тысяч туристов — это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.