Россияне устремились в Африку

Страны Африки набирают популярность среди россиян. Теперь помимо Египта туристы бронируют отдых в Кении, Сейшелах. Спрос на поездки в ЮАР вырос на 36%, на Сейшелы — на 60%, в Кению — на 46%.

Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Чаще всего туристы отправляются в поездку из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Казань, Екатеринбург, Уфа и другие города России обеспечивают лишь 7% спроса.

Вместе с ростом интереса растет и стоимость перелетов. Например, билет в Марокко стал дороже на 59%, в Руанду — на 32%.

Самым бюджетным направлением по-прежнему остаётся Египет, отмечают эксперты. Долететь на курорт можно за 37 700 рублей. Для сравнения билет в Руанду обойдется в более чем в 106 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Россия оказались в тройке лидеров турпотока в Монголию.