Туристическая зона в Вонсане в КНДР начала принимать туристов

Вонсан-Кальмаская прибрежная туристическая зона в КНДР начала принимать внутренних туристов с 1 июля, как и планировалось. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На курорт приехали трудящиеся не только расположенных на востоке у Японского моря провинций Канвондо и Хамгён-Намдо, но и других провинций и городов, включая Пхеньян. По данным агентства, гости "не сдерживали восхищения от великолепия туристического кластера", где было возведено более 400 зданий.

ЦТАК отмечает, что председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично курировал строительство туристического кластера в этом районе, "известном с давних времен как место морского туризма".

"Отражая и передавая его большую заботу, с 1 июля в этом живописном месте началось туристическое обслуживание", - информировало агентство.

В частности, внимание туристов привлекал аквапарк.

24 июня на церемонии завершения строительства туристической зоны Ким Чен Ын перерезал красную ленту. Тогда же сообщалось, что внутренних туристов начнут принимать с 1 июля. Отмечалось, что отели рассчитаны на 20 тыс. человек. Власти КНДР планируют принимать и иностранных гостей, в церемонии принял участие посол РФ в Пхеньяне.