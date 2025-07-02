Туроператоры рассказали об ажиотажном спросе россиян на шенгенские визы

Востребованность шенгенских виз среди россиян достаточно высокая, однако объемы их выдачи не сопоставимые по сравнению с 2019 годом. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Судя по тому, как "задыхаются" визовые центры и консульства в связи с наплывом наших туристов, при том, что это, конечно, совершенно не сопоставимые объемы по сравнению с 2019 годом, востребованность виз достаточно высокая, мы это просто видим", - сказала Ломидзе.

По ее словам, в связи с сокращением персонала в консульствах, увеличением времени обработки документов, а также из-за роста стоимости виз общее количество их выдачи снизилось за это время.

При этом в настоящее время отказы россиянам в шенгенских визах составляют менее 1-2% от общего числа выдаваемых виз.