Авиакомпания Air France неприятно удивила директора «Белавии»

В соцсетях уже 2 недели обсуждают пост главы «Белавиа». Игорь Чергинец опубликовал две фотографии сэндвичей, снабдив их подписью:

«Реальный снимок бортового питания одной известной европейской авиакомпании на пятичасовом рейсе Тбилиси – Париж».

Судя по салфетке, речь об Air France.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, рейсы AF 1053 из Грузии во Францию авиакомпания выполняет на аэробусах А320, они относятся к полетам «на короткие и средние расстояния». Согласно правилам, опубликованным на сайте Air France, на таких маршрутах пассажирам в экономклассе действительно должны предоставить сэндвич и напитки.

«На рейсах средней протяженности во время завтрака мы предлагаем сладкое печенье (рейсы менее 2,5 часа) или свежий сэндвич (более 2,5 часа). В остальное время дня наслаждайтесь свежим сэндвичем (со сладким печеньем на рейсах более 2,5 часа)». Кроме того, пассажирам доступен выбор горячих и холодных напитков, "с алкоголем и без"».

Более существенно подкрепиться Air France предложит на рейсах от 7 часов – в этом случае пассажирам положены закуски, выбор из двух горячих блюд, хлеб с сыром и выпечка. Из напитков предложат кофе, чай и дижестивы.

В комментариях автору поста советуют поголодать в полете: «Вам шашечки или ехать? 5 часов не поесть – только польза», «Это рейс для тех, кто хочет похудеть». Другие рекомендуют запастись в дорогу картошечкой с салом или взять билет в бизнес-класс.