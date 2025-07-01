Чебурек испортил российскому туристу отпуск в Абхазии

Российские туристы попали в неприятную историю после того, как полакомились выпечкой в Абхазии.

«Это было вчера после экскурсии в Новоафонскую пещеру. Купили с женой по чебуреку, съели, и понеслось – у нее началась страшная изжога, а у меня сегодня с утра рвота, диарея, высокая температура. Может, и не из-за чебурека, а из-за жирной пищи, но вот так совпало», – рассказал TourDom.ru Алексей.

Еще больше его расстроило качество медицинской помощи, которую он получил по страховке:

«Я премиальный клиент банка, мне оформили премиальный страховой полис. Вот я и подумал, узнаю, что это такое. Предполагал, будет как в Турции – заберут в больницу, прокапают… Как бы не так».

Алексей в течение полутора часов высылал в банк различные документы, в том числе билеты, по которым въехал в Абхазию. Держаться помогала походная аптечка. Затем на номер мобильного позвонила доктор.

«Узнав о симптомах, она сообщила, что о капельнице речь не идет, отправить за мной машину нереально, помочь может только таблетками. Предложила мне самому приехать в Сухум. Но у меня совсем не то состояние, чтобы куда-то срываться», – рассказал наш собеседник.

В итоге договорились, что врач приедет к туристу на своей машине и в крайнем случае проводит до фельдшерского пункта, где могут оказать более существенную помощь, например сделать укол.

«Возмущение туриста понятно, всем хочется получить качественную, оперативную и высокотехнологичную медицинскую помощь – например, как в Москве, но тут я бы вступилась за коллег, – прокомментировала директор филиала “ЕВРОИНС Туристическое Страхование” Юлия Алчеева. – Все зависит от уровня медицинской инфраструктуры в той или иной стране. Например, этот уровень в Красной Поляне и Абхазии будет заметно отличаться. Поэтому сравнивать с Турцией немного странно».

Юлия Алчеева добавила, что российские страховщики не первый год ведут диалог с Абхазией, чтобы улучшить уровень медицинской инфраструктуры: «Результаты есть».