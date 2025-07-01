Пятизвездочный отель в Турции оказался «деревянным скворечником»

Молодой паре из России не понравилось расположение отеля в Аланье, а также размеры и качество размещения. Тур с проживанием в Club Hotel Anjeliq 5* они купили в онлайн-агрегаторе и 27 июня приехали на отдых в Турцию.

«Обещали первую береговую линию, на самом деле до пляжа далеко. Гостиница расположена на самой высокой скале, до нее нужно идти по лестнице 20 минут под палящим солнцем. Мое здоровье этого не позволяет», – написала девушка.

По ее словам вместо красивого номера, описанного «в рендерах», ее с мужем заселили в «деревянный скворечник без шкафа. Кровать шириной 140 см, матрас жесткий, у нас болят спины. Кондиционер не работает». На просьбу о переселении гид не отреагировал.

В туроператоре, чей тур был забронирован, редакции пояснили, что туристов разместили согласно ваучеру. Они выбрали наиболее бюджетную категорию комнат – club standart eco. На сайте туроператора его фотографий нет, однако в онлайн-агрегаторе, где была куплена путевка, размещено изображение другого номера – club standart, немного большего по площади. В туркомпании сообщили партнеру о неверной иллюстрации, ее должны заменить.

При этом информация о месторасположении отеля на второй линии от моря приведена на сайте туроператора, а по фотографиям территории можно сделать вывод, что некоторые корпуса стоят на горке.

«Отдыхающие пока не обращались к своему турагенту, но запросили переселение через гида, – отметили в туроператоре. – Наш принимающий офис посмотрит, где их можно разместить за те деньги, что они заплатили, а также предложит варианты с доплатой».

По данным агрегатора, тур на неделю в Club Hotel Anjeliq с проживанием в club standart eco с вылетом из Москвы в июле предлагается за 107 тыс. руб. на двоих. При этом если выбрать стандартный номер, стоимость возрастет незначительно – на 2 тыс. руб.

Дело не в номере, а в самом отеле, плюс 3–5 м площади погоды не сделают, считают участники чата для специалистов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

«В подборе у всех туроператоров гостиница выходит первой по стоимости. Это экономпятерка. Стараемся “обходить стороной” подобные».

Если бы туристы прочитали отзывы, они бы представляли, что их ждет на отдыхе, уверены турагенты.

Тем, кто не хочет тратить время, они советуют покупать туры не онлайн, а обращаться к специалистам.