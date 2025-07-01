В расписании Шереметьево появились рейсы в Саудовскую Аравию

Шереметьево добавил в расписание рейсы авиакомпании Saudia в столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд. Согласно данным на официальном сайте аэропорта, полеты начнутся 14 октября и будут выполняться 5 раз в неделю. Однако бронирование билетов пока недоступно ни у перевозчика, ни в агрегаторов.

Ранее представители российского туристического рынка сообщали о планах запуска рейсов между Москвой и Эр-Риядом. Позже эту информацию подтвердил Хазим аль-Хазим, президент Управления по туризму Саудовской Аравии в Европе и Америке. По его словам, на первом этапе авиакомпания будет летать трижды в неделю, а продажи билетов откроются в ближайшее время.

Для российских туристов Saudia может предложить пассажирам из Москвы стыковочные рейсы через Эр-Рияд в популярные направления, включая Таиланд, Малайзию, Индию, Непал, Шри-Ланку, Мальдивы, Филиппины и даже США.

На данный момент прямых регулярных рейсов между Россией и Саудовской Аравией нет, выполняются только чартеры в Медину и Джидду.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что запуск рейсов, который обсуждается уже второй год подряд, задерживается из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на полеты в регионе. Однако после недавнего урегулирования конфликта между Израилем и Ираном препятствий для возобновления авиасообщения стало меньше.