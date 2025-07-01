Эксперты объяснили, что может помешать полетам в Доминикану

Подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» с воодушевлением восприняли сообщение Минтранса о том, что уже в предстоящем зимнем сезоне могут возобновиться прямые рейсы из РФ в Доминикану. Судя по комментариям к посту по теме, туристы явно соскучились по этому, некогда популярному туристическому направлению.

Впрочем, как выяснил портал «ТурДом», говорить о реальных перспективах перелетов преждевременно.

«Оцениваем и техническую возможность, и экономическую целесообразность», – прокомментировал нам источник в авиакомпании Nordwind.

До 2022 года этот перевозчик активно летал из Москвы в несколько аэропортов Доминиканы. Однако в то время на рынке не ощущалось дефицита дальнемагистральных самолетов, а сейчас они у российских авиакомпаний наперечет. Кроме того, заказчикам-туроператорам гораздо менее рискованно задействовать широкофюзеляжные лайнеры на востребованных туристических маршрутах – в Таиланд, Вьетнам, на Кубу. Так как рейсов в Доминикану нет уже более 3 лет, направление нуждается в активном продвижении, гарантированный спрос можно ждать только от тех, кто уже отдыхал там ранее.

Источник в «Аэрофлоте» рассказал нам, что тема рейсов в Доминикану пока обсуждается.

В AZUR air, авиакомпании, которая прежде тоже активно ставила полетные программы в Доминикану, предпочли пока воздержаться от комментариев. Дальнемагистральный парк перевозчика состоит в основном из лайнеров Boeing 767. Специалисты в области авиации отмечают, что в условиях закрытого для российских самолетов неба над Европой эти борта не могут без пересадки следовать до Доминиканы, делая большой крюк для облета.

Остаются вопросы и по поводу заправки и наземного обслуживания наших воздушных судов в аэропортах Доминиканы. Судя по оптимистичным заявлениям Минтранса о скором возобновлении полетов, можно предположить, что эта проблема решена на межгосударственном уровне. Однако риски остаются – не факт, что все соответствующие циркуляры уже доведены до технических служб в аэропортах и будут ими исполняться.