В АТОР заявили о падении спроса на туры из России в ОАЭ

Конфликт Израиля и Ирана стал причиной снижения продаж туров из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) более чем на 40%. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Она уточнила, что речь идёт о периоде с 22 по 30 июня.

«Мы полагаем... что ОАЭ не потеряет свои позиции и останется в пятерке наиболее продаваемых и востребованных стран на российском туристическом рынке», - отметила Ломидзе.

Глава АТОР добавила, что также зафиксировано падение продаж в Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн, однако оно «не так драматично для отрасли».

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что слова о российских туристах «за 300 рублей» не отпугнули россиян от Абхазии.