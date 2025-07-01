Раскрыт ущерб для туроператоров РФ от ближневосточного кризиса

Объем ущерба для российских туроператоров от ближневосточного конфликта составил до 300 млн руб. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

"По предварительной оценке, в совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 млн рублей. Это касается всех туроператоров, работающих на Ближневосточные страны и на страны Южной и частично Юго-Восточной Азии", - сказала Ломидзе.

Она также сообщила, что в период с 13 по 22 июня было отменено или перенесено от 70 до 80 рейсов, как отечественных, так и зарубежных авиакомпаний.

"Сложно вывести эту цифру, потому что авиакомпании, объявив об отмене рейса, тем не менее осуществляли вывозные рейсы, привозили туристов, которые находились там. Часть авиакомпаний, отменив рейсы, привозили людей и забирали частично пассажиров отсюда. Эта цифра все время была подвижна", - пояснила она.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана.

Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.