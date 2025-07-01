В Париже срочно перекрыли часть Эйфелевой башни

Верхняя площадка Эйфелевой башни в Париже будет закрыта для туристов в первые несколько дней июля в связи с установившейся во Франции аномальной жарой.

"Ввиду нынешней жары в Эйфелевой башне проводятся меры для обеспечения комфорта и безопасности наших посетителей и сотрудников. Вершина закрыта на весь день 1 и 2 июля", - гласит заявление, обнародованное на сайте знаменитого символа Парижа.

Текст заявления приводит РИА Новости.

Напомним, что температура воздуха на большей территории Франции (кроме ряда северных районов) в последние дни превысила отметку в +30 градусов. При этом в Париже, согласно прогнозам, температура на днях перешагнет 40-градусный рубеж.

Местная метеорологическая служба "Метео-Франс" проинформировала, что во вторник в Париже и его окрестностях, а также в 15 других французских департаментах объявлен максимальный уровень погодной угрозы.