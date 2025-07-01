Поток российских туристов в Таиланд превысил миллион человек

За первые шесть месяцев 2025 года туристический поток россиян в Таиланд составил более 1 млн человек. Это на 12,35% превышает объемы аналогичного периода в прошлом году, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

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"С 1 января по 30 июня в Таиланде побывали 1 034 759 граждан РФ. В годовом выражении турпоток из РФ вырос за шесть месяцев 2025 года на 12,35%, а отдельно взятый июнь по количеству россиян превысил значения июня 2024 года на 18,7%", - говорится в сообщении.

Эти показатели позволяют России удерживать лидерство среди неазиатских стран и четвертую строчку в пятерке стран, являющихся ключевыми поставщиками туристов в Таиланд.

При этом среди стран постсоветского пространства лучшие показатели имеет Казахстан: за первое полугодие граждане страны нанесли 103 214 визитов в это государство. Наибольший же прирост туристов фиксируется у Армении (+154,87%). За ней идут Беларусь (+149,99%) и Туркменистан (+147,9%).