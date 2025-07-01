Во сколько обойдется перелет из России в Доминикану и обратно

Перелет из России в Доминиканскую Республику и обратно в среднем может обойтись от 120 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих.

По ее словам, цена будет зависеть от того, какие авиакомпании получат разрешения на полеты. Рейсами бюджетных перевозчиков получится добраться дешевле - за 70 тыс. рублей, но уже с пересадками.

"Мы не ожидаем высокого спроса на эти перелеты. Вероятно, популярность будет примерно такой же, как сейчас у отдыха на Мальдивах. Длительный перелет и высокие цены многих остановят, и массовым такое направление вряд ли станет. Большинство туристов выберет что-то попроще и поближе", - объяснила Долгих.

По ее прогнозам, в Доминикану, скорее всего, отправятся туристы, которые раньше выбирали Мальдивы. Ожидается, что в основном полетят жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Эксперт напомнил, что до 2019 года многие путешественники выбирали доминиканские курорты - Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана.

Накануне Минтранс РФ сообщил, что Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой, первые рейсы между странами могут начаться уже в зимнем сезоне. Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено из-за санкций в отношении российской авиации. При этом рейсы в Доминикану пользовалось большой популярностью у российских туристов. До пандемии пассажиропоток превышал 400 тыс. человек. До 2023 года прямые рейсы выполняли Azur Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу страны - Санто-Доминго, а также на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.