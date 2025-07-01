Содержимое холодильника мексиканки шокировало российскую туристку

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в гостях у мексиканки и описала ее холодильник фразой «нечем гордиться». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, она заглянула в холодильник местной жительницы и обнаружила огромное количество соусов, почерневшие бананы, колбасу и сметану. В морозилке же оказались несколько видов мороженого, картофель и замороженная рыба.

«А где кастрюли, где супы, где борщи, где вот это вот все? Нету», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла пять фактов о Мексике, которые могут показаться странными для туристов. По ее словам, вода в этой стране — это «испытание судьбы».