Тревел-блогерша побывала в Мексике и сравнила цены на продукты с российскими

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и сравнила местные цены на продукты с отечественными. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Так, в Мексике пачка хлопьев обойдется в 50-60 песо (примерно 250-300 рублей), а в России — около 150 рублей. Булочка хлеба будет стоить 2 песо (10 рублей) против 60-80 рублей на родине автора публикации.

«Хлеб в Мексике дешевле (и, кстати, вкуснее, скажу вам честно)», — пояснила она.

Два авокадо в Мексике можно взять за 20 песо (100 рублей), а в России одна штука обойдется в 100 рублей и не всегда будет свежей и вкусной. Сыр в Мексике — 40 песо за 180 грамм (200 рублей), в России — около 250-300 рублей, килограмм натурального йогурта в Мексике — 50-70 песо (250-350 рублей), в России — 180-250 рублей, килограмм картошки в Мексике — 100-150 рублей, в России — от 90 рублей.

«Жить на копейки в Мексике не получится. Но есть плюсы — продукты свежие, фрукты настоящие, а булочки bolillo и вовсе как маленькая радость каждому завтраку», — заключила россиянка.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Мексике и назвал причины, по которым эту страну не стоит посещать. Он признался, что местных картелей боится даже армия и полиция.