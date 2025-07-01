Задержанный на двое суток рейс в Хургаду вылетел из Москвы

Рейс египетской авиакомпании Egypt Air, задержанный более чем на сутки, вылетел из Москвы в Хургаду сегодня в 01:53 по Москве. Об этом сообщается в Росавиации Артема Кореняко.

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На борту самолета Airbus A330 находятся 242 человека. Борт с 289 пассажирами должен был вылететь в Египет в 01:15 по Москве 29 июня.

Ранее сообщалось, что сотни россиян застряли в аэропорту Москвы почти на двое суток по вине EgyptAir. Вылет несколько раз откладывали, при этом египетский перевозчик отказывается селить россиян в гостиницы.