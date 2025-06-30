Увеличился срок ожидания итальянского шенгена

Туристы делятся отзывами о работе консульств шенгенских стран – судя по информации из визовых чатов, самым быстрым способом получить шенгенскую визу сейчас считают обращение к представительству Испании. Несмотря на разгар сезона, решение принимается в течение примерно 3 недель. Так, в конце минувшей недели загранпаспорта получили те, кто подавал в начале текущего месяца – по 6 июня включительно.

Согласно отзывам процент одобрения приближается к 95, но есть отказы с формулировкой «отсутствие обоснований целей визита», хотя соискатели указывали, что поездка туристическая. Многим выдают разрешения на въезд под даты поездки или на 30 дней.

У Испании и самый короткий срок ожидания перед подачей документов: можно выловить слоты даже на вторую половину июля.

Запросившим визу Франции приходится ждать до 45 дней: сейчас получают те, кто обратился в середине или в конце второй декады мая. Есть и везунчики, подавшие документы в начале июня и уже забравшие свои паспорта. Отказов, как у Испании, не больше 5%, но почти не выдают долгосрочных разрешений – в основном на 3–6 месяцев. Тем, кто решит въезжать в Шенгенскую зону через Францию, нужно учитывать, что сейчас идет запись на подачу документов на конец августа и сентябрь.

Самыми лояльными к российским туристам считаются итальянцы. Судя по публикуемой в тематических чатах статистике, отказов в текущем году практически нет, зато сорвавшихся поездок из-за затянувшихся сроков выдачи визы много. На сегодня время принятия решения консульством может превышать 60, а у некоторых уже и 70 календарных дней.

«Подавалась в “Альмавива” в Краснодаре 21 апреля. Планировала поездку с 12 июня. Дополнительных запросов не было. Визу поставили 27 июня», – рассказала одна из туристок. «Вылет в ночь с 6 на 7 июля. Писали письма в консульство, просили ускорить рассмотрение, сегодня пришел ответ: “На настоящий момент к 7 июля готовность не ожидается”».

Зато у итальянцев в текущем году нередки случаи выдачи мультивиз на 2 года. Сегодня открыли запись на август, и сразу же посыпались жалобы на нестабильную работу онлайн-сервисов:

«Меня выкинуло с сайта после оплаты, не пойму, записалась я или нет». «Я вообще уже на сайт зайти не могу – ни с компьютера, ни с телефона. Почти 1,5 часа не получается записаться», – жалуются соискатели.

С 1 июля Швейцария начинает прием документов на визу через визовые центры VFS Global. До сегодняшнего дня этим занимался TLS Contact (он будет выдавать паспорта до 30 июля, все, что не заберут до этой даты, вернут в швейцарское консульство). Подавать документы можно по-прежнему в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы теряют большие деньги за круизы, так как не успевают вовремя получить визы.