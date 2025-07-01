Россия вошла в тройку лидеров турпотока в Монголии

Россия оказались в тройке лидеров турпотока в Монголию. В осенне-зимний период большинство туристов, приезжающих в страну, это россияне.

Согласно официальным данным, на конец июня 2025 года в Монголию прибыло почти 330 тысяч иностранных туристов, что на 24% больше по сравнению с первой половиной 2024-го.

На втором месте туристы из Китая, на третьем – из Южной Кореи.

Как уточнили в ассоциации туризма страны, туристы из КНР и России приезжают в Монголию через автомобильные и железнодорожные погранпереходы.

Интерес россиян к Монголии аналитики объясняют тем, что климат двух стран во много схож. Туристы любят приезжать семьями и небольшими группами на личных автомобилях, предпочитают активный отдых с рыбалкой и охотой.

ранее сообщалось, что новосибирские туристы во время отпуска в Турции столкнулись с пищевым отравлением после ужина. Также сообщалось, что Россия введет безвизовый режим с тремя странами.