Россия заявила о готовности возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой

Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканской Республикой. В случае достижении необходимых договоренностей первые рейсы в страну могут начаться уже в зимнем сезоне. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

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— Авиасообщение между нашими странами было приостановлено из-за беспрецедентных санкций в отношении российской авиации. При этом рейсы в Доминикану пользовалось большой популярностью у российских туристов, — говорится в сообщении.

Встреча российской и доминиканской сторон прошла на площадке Росавиации по инициативе Санто-Доминго. Переговоры с иностранными партнерами касательно возобновления прямого авиасообщения вел заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.

В ходе консультаций посол Доминиканы в России Алехандро Ариас Сарсуэла подчеркнул высокий интерес страны к возобновлению авиаперевозок с Россией и заявил, что российским туристам будут рады на курортах республики. Минтранс и Росавиация выразили готовность оказать всестороннее содействие в этом вопросе, передает Telegram-канал транспортного ведомства.

28 июня директор по международному продвижения офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия заявил, что страна рассматривает возможность запуска прямых рейсов из России до конца года. По его словам, этот вопрос находится на «финальной стадии обсуждения».