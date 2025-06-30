«Чувствуют себя обманутыми». Почему россияне отказываются от отдыха в Турции

Турецкие пляжи и отели столкнулись с уменьшением потока российских туристов. Россияне отметили: они не хотят больше ехать на заграничные курорты из-за смены отношения к ним. Как сейчас выглядят популярные турецкие пляжи, и почему в этом виноваты сами турки — читайте в нашей статье.

Пустые лежаки и кафе

Блогер Наталья Рассказова уже несколько лет живёт в Турции. Женщина отметила, что раньше на популярном курорте в городе Беледие в середине лета яблоку негде было упасть: все лежаки были заняты туристами, отели переполнены, а кафе работали почти круглосуточно.

Сейчас же пляж практически свободен, лежаки пустуют, а в кафе сидят исключительно местные. Отели могут «похвастаться» свободными номерами, а местные — отсутствием загруженных дней.

Наталья отметила, что турецкие отельеры и владельцы кафе с нетерпением ждут туристов, но у последних, похоже, другие планы. Этим летом в Турцию едет лишь небольшая часть отдыхающих.

Похожая ситуация происходит и в Анталии: рынки и зоны отдыха практически пусты, зона вдоль моря — тоже. Такого местные не помнят со времён пандемии.

«Видно, что люди-то ждут гостей, все приготовлено, столы сервированы – но там два-три человека, которые сами работники этих ресторанов», - сообщила жительница Антальи.

Взгляд со стороны

Чтобы выяснить причины отсутствия россиян на курортах, женщина обратилась к подписчикам. Пользователи Сети без стеснения заявили, что в случившемся виноваты сами турки.

Некоторые туристы стали рассказывать об огромных счетах в ресторанах и кафе, отказах официантов менять некачесвтнно приготовленные блюда и напитки, хамском отношении администрации отелей. Одна из девушек призналась, что была неприятно удивлена, когда при виде нее отключили сауну из-за того, что она отказалась от массажа, который ей активно предлагали.

Отдыхающие отметили, что в последнее время стоимость услуг не соответствует их качеству. И послевкусие от отдыха оставляет желать лучшего.

Прежнее гостеприимство турок улетучивается вслед за инфляцией, туристы воспринимаются как средство заработка.

«Конечно, люди чувствуют себя обманутыми и больше не поедут в Турцию», — рассказала блогерша.

Пользователи Сети отметили, что они разочаровались в некогда прекрасных турецких курортах. Теперь они заняты поиском более доступных и комфортных направлений для отдыха. Большинство и вовсе решило осмотреться в России и попробовать провести отпуск, не выезжая за границу.

Отдых на Родине

Эксперты в области туризма отмечают: в 2024 году внутренний турпоток вырос почти на 10 процентов. Поддержка предпринимателей, туристический кэшбэк и новые интересные направления привлекают россиян.

За прошлый год общее число турпоездок по стране превысило 90 миллионов. Этот показатель считается рекордным.

Даже зимой россияне предпочитают посещать новые места и любоваться красотой родной страны. Так, с осени 2024 года по весну 2025 года было совершено почти 18 миллионов турпоездок. И это только те, которые удалось зафиксировать. Не секрет, что некоторые россияне и вовсе практикуют однодневный туризм.

Самыми популярными среди россиян по-прежнему остаются Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург и Крым.

С недавнего времени набирают обороты поездки в Дагестан, на Алтай и к озеру Байкал. Россияне отмечают, что на Родине отдыхать спокойнее и даже интереснее. К примеру, за небольшой период времени можно посетить несколько мест и узнать много нового о нашей стране.

Также туристов начали привлекать регионы с, так называемым, низким туристическим потенциалом. Несмотря на то, что туристическая инфраструктура в этих регионах менее развита и не готова к большому потоку отдыхающих, путешественников там с каждым годом становится все больше и больше.

К таким относятся: Камчатский край, Костромская область, республика Адыгея, Республика Саха, Томская область и другие.

В последние годы россияне заинтересованы в изучении родной страны, ее культуры и истории. Растет спрос на гастрономический туризм. В поездках по России соотечественники пробуют местную кухню, изучают историю блюд и нюансы их приготовления.

И без Турции интересно

Заграничный туризм тоже не сбавляет обороты. Некоторые любители «забугорного отдыха» просто сменили направление.

Вместо переставшей радовать Турции путешественники отправляются в страны бывшего Советского Союза, азиатские страны и страны Европы.

Особый интерес у туристов вызывают Китай, Грузия, Армения, Сербия, Беларусь, Мьянма, Мальдивы, Монголия и Куба. Другая культура, быт и колорит, необычная кухня и устои — все это привлекает туристов, готовых гулять по уютным улочкам и наслаждаться прохладой фонтанов или горных рек вместо отдыха на пляже, где им больше не рады.