Этнотуризм в Казахстане: что посмотреть и куда съездить

С начала года поток иностранных гостей в Алматы вырос на 18%. Город у подножия гор привлекает не только природой, но и богатой культурой. Корреспондент «МИР 24 Александра Салмина вместе с гостями заглянула в один из этноцентров, где можно прикоснуться к кочевой истории.

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Здесь встречают не просто тепло, а буквально горячо. Кузнецы или по-казахски «уста в старину были в большом почете. Их считали хранителями особых знаний. Они ковали предметы, без которых не выжить в степи.

«Кузнец обрабатывает металл, изготавливает седла, а также изделия для соколиной охоты и конскую упряжь. Кроме того, у нас есть мастера, которые выделывают кожу и создают изделия для юрты. У каждого здесь своя мастерская и школа. Они проводят мастер-классы и для иностранных гостей, и для жителей города», — Магауия Муптеке, директор этнографического центра

Это новый этноцентр — живая энциклопедия казахской культуры. Один из самых ярких ее символов — тазы.

«Это Туйгын. У него очень спокойный характер, но это первоклассный охотник. Один из представителей породы, которая берет свое начало еще из каменного века», — сказал сотрудник этнографического центра Дидар Бодес.

Этих животных часто изображали на древних петроглифах. Не просто собака, а драгоценное наследие казахского народа. Одна такая охотница раньше стоила табуна лошадей и могла прокормить целый аул.

«Их называют «тазы, потому что они очень чистоплотные. От тазы никогда не исходит запаха. Их даже пускали в юрту. Они очень умные, смелые. И главное, если погонятся за дичью, обязательно догонят. Ничего не упускают из виду. Именно поэтому казахи с древности ценили тазы и считали их одним из семи сокровищ!», — отметил заводчик собак породы тазы Ернар Муптекеев.

Тут же можно попробовать себя в охоте с беркутом, стрельбе из лука или в древнейшей игре в кости асыки. В центре открыли и мини-музей. Здесь посуда, ковры из войлока, сундуки, и конечно, национальная одежда. К примеру, головной убор в древности был вместо удостоверения личности. Взглянув на него, легко определить возраст, род и статус.

«Меня всегда интересует культура кочевников. Здесь собраны уникальные экспонаты, которым более 100 лет. С любовью собраны и принадлежат они одному роду, одной семье, это очень хорошая коллекция, которая достойна любого музея», — Наиля Джусупова, посетитель этнографического центра

В стране активно развивают национальные виды спорта. Их включают в школьную программу, открывают кружки, проводят международные соревнования. Веселые игры — обязательная часть больших праздников.

«Соколиная охота, кокпар, конный спорт, тогызкумалак и другие национальные виды спорта развиваются системно через федерации. Я считаю, и у молодежи интерес высокий. Но останавливаться нельзя, популяризация и широкое представление этих традиций — наша общая задача!», — Магауия Муптеке, директор этнографического центра

Открытие этноцентра — только начало, говорит руководитель. В планах развивать проект, чтобы казахская культура стала еще популярнее и ближе как самим казахстанцам, так и заграничным гостям.

За год Алматы посещают свыше двух миллионов человек, почти треть из них иностранные путешественники. Все больше туристов — из Индии, Китая, Турции, Арабских Эмиратов и Малайзии.