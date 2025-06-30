«Не повод сорвать отпуск». Россияне отдыхают в Турции на фоне пожаров

Большинство российских туристов не отказались от поездки в Турцию на фоне вспыхнувших в стране лесных пожаров. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

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Уточняется, что путешественники из России сохраняют спокойствие, несмотря на крупные возгорания. «Русские туристы демонстрируют удивительное спокойствие. Они нацелены на отдых и не готовы терять вложенные средства», — заявил в эфире «Радио Стамбул» представитель туротрасли Садик Карга.

Россиянин по имени Александр подтвердил это высказывание.

«Отпуск ждали целый год, и дым не повод его сорвать. Если станет тяжело, есть кондиционеры. Главное, чтобы не дошло до эвакуации», — такими словами мужчина описал ситуацию на отдыхе.

Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил, что крупные возгорания охватили три района и подступили к жилым кварталам. В связи с этим в воскресенье, 29 июня, в местном аэропорту были введены ограничения на прием и отправление самолетов, меры предосторожности сняли к утру понедельника. На данный момент тушением лесных пожаров занимаются 14 вертолетов и 4 самолета.

Ранее эксперт по туризму в Турции назвала страну самой доступной для отдыха россиян в июле. По словам основателя турагентства MAYEL Travel Майи Котляр, июльские туры в пятизвездочные отели не стали дороже по сравнению с июнем.