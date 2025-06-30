АТОР: российские туристы второй день не могут вылететь в Египет

Российские туристы, второй день ожидающие вылета в Хургаду, вернулись домой или разместились в гостиницах, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Ранее Telegram-канал Shot написал, что рейс перенесли из-за поломки борта, его ждут около 300 человек. Самолет из Домодедово в Хургаду компании EgyptAir должен был вылететь 29 июня в 01:15 мск.

"Туристы из Москвы и области вернулись домой в ожидании рейса, иногородние размещены в отеле за счет перевозчика. Туроператор на связи с туристами и авиакомпанией", - отметили в АТОР.

Там подтвердили, что задержка связана с технической неисправностью воздушного судна.