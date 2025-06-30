Новый центр изучения динозавров в Южной Африке привлечет туристов со всего мира

В провинции Фри-Стейт на территории одного из национальных парков заработал первый в ЮАР центр изучения динозавров. Открытие объекта состоялось при участии министра туризма страны Патрисии де Лилль, пишет China Daily, партнер TV BRICS.

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Новый центр представляет собой музейно-образовательное пространство, в котором рассказывается об истории динозавров, обитавших на территории ЮАР. Здесь можно увидеть воссозданные учеными скелеты, а также материалы о древнейшем эмбрионе динозавра – Massospondylus, найденном в 1976 году именно в этом районе.

«Мы создали нечто одновременно значимое и масштабное. Это не просто музей, а часть государственной стратегии по диверсификации туристических направлений», – заявила Патрисия де Лилль.

Южноафриканская служба национальных парков обучила 15 гидов, которые будут проводить познавательные экскурсии для гостей. Как подчеркнул профессор Иона Шуаньер из Университета Витватерсранда, центр способен привлечь не только туристов, но и исследователей со всего мира, ведь Южная Африка – один из лидеров по количеству палеонтологических находок.