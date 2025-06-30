Туристок предупредили о массовых изнасилованиях в Индии

Туристок предостерегли от поездок в Индию из-за массовых изнасилований женщин местными жителями. Об этом сообщает Travel And Tour World.

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Американские власти обратились к путешественницам с просьбой быть бдительными во время поездок в эту восточную страну. Такое заявление они сделали после недавнего изнасилования иностранки в Удайпуре. Уточняется, что насильственные преступления происходят как в известных туристических местах, так и в отдаленных районах.

В Индии преступления сексуального характера совершаются чаще, чем какие-либо другие. При этом нападения на женщин происходят даже в местах массового скопления людей.

Инцидент в городе Удайпур в штате Раджастхан произошел 23 мая. Новый знакомый предложил француженке вместе посмотреть близлежащие достопримечательности и под этим предлогом выманил из ресторана. Затем злоумышленник отвез свою жертву в съемную квартиру и надругался над ней.