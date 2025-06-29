В Абхазии скандал с «дошираком» хотели бы превратить в шутку

Достойным ответом на грубое высказывание чиновницы, теперь уже бывшей, что в Абхазии не рады нищим российским туристам, стал флешмоб «В Абхазию – с дошираком». В соцсетях появилось множество рилсов и комментариев от представителей абхазской туриндустрии и обычных людей.

В пабликах завирусилась песня «Доширак в кармане, билет в руке». Неизвестные пока авторы клипа утверждают, что в Абхазии рады каждому туристу, пусть даже у него в кармане всего 300 руб. К созданию композиции привлекли ИИ, благодаря которому появился яркий видеоряд.

В чатах отметили, что в отличие от представителей Минтуризма отельеры и турагенты стараются исправить негативную реакцию и вернуть доверие туристов с помощью юмора: все любят «доширак», и нечего тут стесняться.

Креатив в челлендже не знает границ.

«Кто считает, что “доширак” – для бедных туристов, тот просто не умеет его готовить», – утверждают в одном из роликов в соцсетях.

Другой местный житель снял видео, чтобы наглядно ответить на вопрос

«Остался ли “доширак” на полках магазинов?» – в нем лапша быстрого приготовления присутствует в ассортименте. «Да, я сейчас в Абхазии, и да – ем “доширак”», – сделала аппетитный клип туристка с бокалом белого вина.

Отдыхающий в Турции россиянин в знак солидарности также заварил лапшу, которую собрался запить баночным пивом.

Ранее TourDom.ru писал, что на просторах интернета появился ролик с карикатурами на фоне озера Рица и в дорогом ресторане, высмеивающими нелицеприятное высказывание о россиянах. Тогда в телеграм-канале «Крыша ТурДома» креатив оценили, но к качеству отдыха в Абхазии у туристов все равно остались вопросы.