Туристы в отеле Египта останутся без обещанного концерта Лопес

Выступление Дженнифер Лопес, которое должно было состояться в отеле Rixos Radamis Sharm El Sheikh 5* (Египет, курорт Шарм-эль-Шейх) 4 июля, переносится 30 июля «в связи с изменениями в международном графике турне артистки». Такие сообщения стали поступать турагентам от туроператоров, продающих туры в эту гостиницу.

Известие стало полной неожиданностью для туристов. Как нам рассказали в туркомпаниях, многие их клиенты специально бронировали отдых на даты конца июня – начала июля, чтобы побывать на концерте мировой знаменитости.

В Rixos на вопрос портала TourDom.ru о возможных вариантах компенсации ответили: туристам нужно обращаться для получения информации к туроператорам, у которых они покупали туры.

В рассылке одной из туроператорских компаний своим розничным партнерам (есть в распоряжении нашей редакции) указано, что отель предложил следующие опции. Поездку можно перенести на новые даты концерта, дополнительно выделят места в первых рядах и бесплатное повышение категории номера. Туроператор со своей стороны пересчитает стоимость тура с учетом переоформления авиабилетов на другие дни вылетов. Если туристы не готовы менять даты отдыха, возможна или «индивидуальная скидка на размещение», или предоставление двух бесплатных ночей проживания для того же количества гостей в любом отеле сети Rixos в Египте в период с 1 августа 2025 по 31 июля 2026 года. Третий вариант – бесплатный новогодний гала-ужин, если туристы планируют вновь отдыхать в Rixos Radamis 31 декабря. Можно также аннулировать тур, но туроператор удержит свои фактически понесенные расходы (ФПР).

Некоторые туроператорские компании обещают обнародовать свои предложения по компенсациям за отмененный концерт в ближайшее время.