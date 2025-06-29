Turkish Airlines вновь забыла погрузить багаж российских туристов

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines с пугающей регулярностью стал «забывать» багаж туристов, вылетающих из Антальи в Москву. Сегодня без своих вещей оказалась часть пассажиров с четырех рейсов во Внуково – ТК 3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050.

По сообщению администрации аэропорта, там увеличили количество сотрудников для приема заявок об утере чемоданов и сумок. Очевидно, в авиагавани учли негативный опыт, когда 14 и 16 июня там образовывались огромные очереди в подобных ситуациях. Всего сегодняшней ночью было принято 223 заявления на розыск 388 мест багажа.

Авиаперевозчик предоставил информацию, что забытый в Анталье багаж попал в Стамбул, откуда его на двух рейсах уже доставили во Внуково. Первый борт, ТК419 привез 279 мест в 5 утра, еще 109 мест прибыли в 11 часов на ТК413. При этом не уточняется, по каким причинам происходит такая неразбериха с вещами туристов.

Как уточнили в аэропорту, для решения вопросов по возврату и получению багажа следует обращаться к официальным представителям авиаперевозчика, офис которого находится на третьем этаже.

Ранее TourDom.ru писал, что за задержку багажа туристы могут потребовать от авиакомпании денежную компенсацию. Согласно ст. 120 Воздушного кодекса РФ перевозчик уплачивает штраф в размере 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости билета.