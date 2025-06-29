Пассажиропоток двух крупнейших аэропортов Хайнаня вырастет этим летом

Свыше 8,3 млн пассажиров совершат перелёты через два самых крупных аэропорта южной китайской провинции Хайнань за лето. Такой прогноз дало агентство «Синьхуа», сообщил ТАСС.

Предварительно, в ближайшие несколько месяцев международный аэропорт Мэйлань в Хайкоу обслужит почти 4,6 млн пассажиров. Количество плановых рейсов превысит 30 тыс.

Воздушная гавань перед летом дополнила международную сеть новыми маршрутами. Рейсы выполняются в Токио, Лондон и Джакарту. По прогнозам, летом может быть выполнено 2196 международных перелётов.

Член Российского союза туриндустрии, коммерческий директор сервиса бронирования авторских туров Валерий Бритаус сообщал, что популярность коротких путешествий выросла на 30—35% по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что число турпоездок молодых россиян выросло за год на 11%.