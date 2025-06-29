«Синьхуа»: пассажиропоток двух крупнейших аэропортов Хайнаня превысит 8 млн летом

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Свыше 8,3 млн пассажиров совершат перелёты через два самых крупных аэропорта южной китайской провинции Хайнань за лето. Такой прогноз дало агентство «Синьхуа», сообщил ТАСС.

Пассажиропоток двух крупнейших аэропортов Хайнаня вырастет этим летом
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Предварительно, в ближайшие несколько месяцев международный аэропорт Мэйлань в Хайкоу обслужит почти 4,6 млн пассажиров. Количество плановых рейсов превысит 30 тыс.

Воздушная гавань перед летом дополнила международную сеть новыми маршрутами. Рейсы выполняются в Токио, Лондон и Джакарту. По прогнозам, летом может быть выполнено 2196 международных перелётов.

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