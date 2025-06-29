Сколько стоит поездка в Гонконг в 2025 году и как не потратить лишнего
Гонконг — технологичный, зеленый и понятный мегаполис и один из самых дорогих городов Азии. Если правильно подготовиться к поездке, можно посетить все достопримечательности города, познакомиться с местной едой, купить все необходимое и сэкономить.
Вместе с опытной путешественницей по Азии и пользовательницей Банки.ру Ритой собрали проверенные маршруты, актуальные цены, инструкции по оплате, связи, жилью и транспорту в Гонконге в 2025 году. Подсчитали, в какую сумму обойдется путешествие в Гонконг.
Как добраться до Гонконга в 2025 году
Прямых рейсов из России в Гонконг сейчас нет, добираться придется с пересадкой. Удобные маршруты проходят через Дананг (Вьетнам), Ханой (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), Стамбул (Турция) или Дубай (ОАЭ). Такие рейсы есть у Vietnam Airlines, Emirates, Turkish Airlines, Thai Airways. Составить маршрут с удобными стыковками можно на сайтах-агрегаторах. Популярными остаются направления через Вьетнам и Таиланд — они короткие, недорогие и не требуют визы для транзита.
На момент подготовки материала из Москвы в Гонконг можно добраться через крупные хабы в Азии и на Ближнем Востоке. В таблице ниже собрали ориентировочные минимальные цены туда и обратно по популярным маршрутам.
Маршрут Город пересадки Минимальная цена (туда и обратно)
- Москва → Гонконг Пекин от 19 861 рубля
- Москва → Гонконг Шанхай от 39 378 рублей
- Москва → Гонконг Ханчжоу от 23 181 рубля
- Москва → Гонконг Хайкоу от 23 193 рублей
- Москва → Гонконг Новосибирск от 27 637 рублей
- Москва → Гонконг Дубай от 45 114 рублей
Средняя цена на билеты с пересадкой в 2025 году составляет около 34 000 рублей в низкий сезон (летом). В высокий сезон (осень-зима) цены могут достигать 50 000–52 000 рублей. Конечная стоимость зависит от направления пересадки, даты вылета и времени покупки билета.
Наша путешественница посетила Гонконг весной 2025 года:
«Мы летели через Дананг. Это оказалось удобно: рейс без задержек, ручная кладь включена, пересадка короткая, визы не требовалось».
Перед бронированием уточните правила транзита в стране пересадки. Например, во Вьетнаме допускается транзит без визы, если не покидаете транзитную зону и улетаете в течение 24 часов. В ОАЭ пересадка возможна без визы при стыковке до 8–12 часов. Уточняйте требования на сайтах аэропортов или у авиаперевозчиков.
Въезд в Гонконг для россиян в 2025 году
Виза в Гонконг не нужна — вы можете находиться на территории до 14 дней. Нужен загранпаспорт и обратный билет.
«Мы прилетели в разгар майских праздников, но каких-то проблем не возникло. Очередь двигалась быстро, контроль занял меньше получаса», — поделилась путешественница.
Если в планах поездка в Макао, оформлять визу тоже не нужно. Для россиян действует безвиз до 30 дней. Добраться туда можно паромом или автобусом по мосту Гонконг—Чжухай—Макао. Сим-карты и банковские карты, приобретенные в Гонконге, работают и там.
Важно! Если вы хотите вернуться в Гонконг после поездки в Макао, решение о повторном безвизовом въезде остается на усмотрение сотрудников миграционной службы. Часто 14 дней отсчитывают заново, особенно если не нарушен прошлый срок пребывания, есть обратный билет и поездка явно туристическая. Частые же пересечения границы могут вызвать подозрения в попытках обойти визовые правила.
Как доехать из аэропорта до города
Международный аэропорт Гонконга расположен на искусственном острове Чек Лап Кок в 35 км от центра города. Есть несколько способов добраться до отеля.
Быстрый — на поезде Airport Express. Он идет до станции Central 24 минуты. Билет стоит 115 гонконгских долларов (HKD) (≈ 14,74 USD / 1146,55 рубля). В поезде удобно ехать с чемоданами, там есть багажные полки, Wi‑Fi и кондиционер.
Более доступный по цене транспорт — городской автобус. Он стоит от 33 до 39 HKD (≈ 4,23 USD / 329,01 рубля–5,00 USD / 388,83 рубля), маршруты можно найти в Google Maps. Большинство автобусов двухэтажные, с кондиционерами и широкими окнами. Этот вариант подойдет тем, кто хочет сразу увидеть весь город.
«Сели в автобус прямо у выхода из терминала, оплатили через Octopus. Разобраться легко даже без знания языка. По пути очень красивые виды», — отметила путешественница.
Поездка на такси обойдется примерно в 250 HKD (≈ 32 USD / 2 485 рублей). Машины работают по счетчику, оплачивать можно наличными. В Гонконге есть Uber, но не все водители принимают заказы от иностранных аккаунтов, поэтому вызвать такое такси туристу может быть сложно.
Как платить в Гонконге: банковские карты, наличные и курс валют
Валюта Гонконга — гонконгский доллар. Курс примерно 7,8 HKD за 1 доллар США.
Курс валют лучше проверять перед поездкой или оплатой — он может меняться ежедневно.
Купюры одного номинала могут выглядеть по-разному — их выпускают сразу несколько банков. Это нормально.
Оплата в городе в основном безналичная. Принимают международные банковские карты, особенно в супермаркетах, ресторанах, отелях и торговых центрах.
Карты «Мир» в Гонконге не работают. UnionPay может сработать в банкоматах, но без гарантий — в кафе и магазинах терминалы часто ее не принимают. На Банки.ру можно оформить карту российского банка, которой можно расплачиваться по всему миру.
Гонконг является административным районом Китая, но со своей автономией. О некоторых способах расчетов в Китае рассказали в статье ниже.
Наличные пригодятся, например, в уличных кафе, на рынках, в транспорте или если терминал вдруг не примет карту. Снять деньги можно в аэропорту и в городе. Комиссия зависит от условий вашего банка, а не от банкомата. Перед поездкой стоит уточнить лимиты и комиссии.
«Мы пользовались виртуальной Octopus и зарубежной картой — проблем не было. А наличные пригодились в маленьких кафе и на рынке. Один раз был сбой в терминале — хорошо, что с собой были монеты», — рассказала Рита, пользовательница Банки.ру.
Где жить в Гонконге: районы, жилье и важные детали
Гонконг — город с плотной застройкой и разными сценариями для проживания. Выбор района зависит от бюджета, целей поездки и личных предпочтений: хотите ли вы быть в центре, у моря, подальше от шума или ближе к природе.
Центральный район острова Гонконг — деловой, туристический и самый насыщенный по инфраструктуре. Здесь расположены бизнес-центры, магазины, рестораны, гавань и станции метро. Это удобно, но жилье здесь дорогое, а номера — маленькие.
Полуостров Коулун — здесь активная уличная жизнь, рынки, кафе, станции метро. В районе Яу Ма Тей можно жить недалеко от ночного рынка и быстро добираться до центра.
«Мы остановились в районе Яу Ма Тей, рядом с ночным рынком. Метро под боком, еда, прачечные, все рядом. До Central — десять минут на метро», — рассказала Рита, пользовательница Банки.ру.
Если нужна тишина и природа, подойдут Новые Территории — это спальные районы с парками, храмами и зелеными маршрутами. Любителям всего необычного подойдут отдаленные острова, например, Лантау, Ламма или Чеунг-Чау.
Большинство мини-отелей находятся в здании Chungking Mansions. Это здание на Натан-роуд с бюджетным жильем, из-за этого там часто тесно и шумно. Перед бронированием жилья проверьте, берут ли депозит и что пишут в отзывах.
Во многих отелях при заселении запрашивают депозит — от 500 до 1000 HKD (≈ 64 до 128 USD от 5 000 до 10 000 рублей). Он нужен на случай возможного ущерба или утери ключей. Депозит можно внести наличными или по карте. При оплате по карте возврат обычно занимает 7–30 дней — зависит от политики отеля и вашего банка. Иногда часть суммы удерживают как комиссию за трансакцию.
«Мы забронировали небольшой отель через специальный сервис. Платили картой, при заезде оставили депозит — его потом без проблем вернули», — поделилась путешественница.
В высокий сезон — в апреле, октябре и во время новогодних праздников — жилье стоит бронировать минимум за две-три недели до поездки.
Как передвигаться по Гонконгу: метро, трамваи, паромы и канатки
Гонконг — удобный город для самостоятельных поездок. Общественный транспорт работает строго по графику, маршруты понятные, указатели дублируются на английском.
Карта Octopus работает в метро, автобусах, трамваях, паромах, магазинах и кафе. Максимальный баланс для прохода — 1000 HKD (≈ 128,21 USD / 9940 рублей) Пополнение возможно в приложении, в магазинах 7-Eleven и на станциях MTR. В такси работает не везде — часто принимают только наличные.
Метро (MTR)
Метро состоит из десяти линий и покрывает весь центр и жилые районы. Оно ходит с 05:30 до 01:00, поезда приходят каждые две-четыре минуты. Цена зависит от расстояния: в среднем от 3,5 HKD (≈ 0,45 USD / 34,79 рубля) до 23 HKD (≈ 2,95 USD / 228,62 рубля)
Путешественница отмечает, что метро — самый быстрый и понятный способ передвижения. Поезда чистые, кондиционируемые, станции — с электронными табло и автоматами на английском.
Автобусы
Городские автобусы ходят даже в отдаленные районы. Они двухэтажные, с кондиционерами и широкими окнами. Расписание и маршруты легко отслеживать в Google Maps. Оплата — картой Octopus.
Автобусы часто выбирают те, кто хочет совместить поездку и осмотр города. С верхнего этажа открывается панорама улиц, бухты и зеленых холмов.
Трамваи
Трамваи курсируют по острову Гонконг. В основном в деловом районе. Это классические двухэтажные трамваи Ding Ding — одни из старейших в мире. Они следуют по маршруту от Kennedy Town до Shau Kei Wan. Стоимость фиксированная — 3 HKD (≈ 0,38 USD / 29,82 рубля). Ее оплачивают при выходе.
«Трамвай — как аттракцион. Медленно, спокойно, с видом. На верхнем этаже все как в кино», — рассказала путешественница.
Трамваи работают с раннего утра до полуночи. Подходят для первого знакомства с городом.
Паромы
Star Ferry соединяет полуостров Коулун и остров Гонконг. Поездка занимает семь-десять минут и стоит около 3 HKD (≈ 0,38 USD / 29,82 рубля. Это не только транспорт, но и хороший способ увидеть гавань с воды.
Также есть паромы до островов Лантау, Ламма и Чеунг-Чау. Маршруты отправляются с центральных причалов. Их можно оплатить через Octopus.
Канатная дорога Ngong Ping 360
Канатка соединяет станцию метро Tung Chung с плато, где расположены статуя Большого Будды и монастырь По Линь. Поездка длится около 25 минут. Билет стоит около 160 HKD (≈ 20,51 USD / 1 590,40 рубля). Если покупать заранее онлайн, можно получить скидку или посадку в кабину с прозрачным полом (Crystal Cabin). Обычно такие кабины стоят от 215 HKD (≈ 27,56 USD / 2 136,10 рубля). Поездка длится 25 минут. Канатная дорога работает с 10:00 до 18:00 или до 18:30 в выходные.
Эскалатор Mid-Levels
Самый длинный в мире уличный эскалатор проходит через район Сохо. Он помогает подниматься в гористые районы центра. Его часто используют как общественный транспорт. До 10:00 движется вниз, потом — только вверх. Работает бесплатно. По пути — кафе, бары, сувенирные лавки.
Для активных поездок можно рассмотреть туристический проездной от MTR, например Airport Express Travel Pass или 72‑часовой MTR Tourist Day Pass. Они дают неограниченное количество поездок в метро, поэтому выгодны для частых перемещений.
Где поесть в Гонконге
Гонконгская кухня — смесь кантонской, британской и азиатской еды. Местные едят быстро, много и по-разному. Завтракают в кафе, обедают на фудкортах, ужинают в ресторанах или кафе.
Завтрак
Обычно это Cha Chaan Teng — семейные кафе, где можно купить молочный чай, тосты с маслом, лапшу в бульоне, яйца, ветчину и даже стейки.
В таких кафе стандартные порции, быстрое обслуживание и часто очень шумно. Посетителей могут посадить с незнакомыми людьми за один стол, чтобы сэкономить место. Иногда между гостями ставят перегородку.
«Завтрак стоил около 40 HKD (≈ 5,13 USD / 397,60 рубля). Все быстро: заказ, еда, счет. Один раз за наш стол подсадили других людей, поставили перегородку и все», — рассказала путешественница.
Обед
В обед гонконгцы покупают уличную еду или блюда на вынос. Среди популярных блюд — димсам, жареная лапша, рыбные шарики на шпажках, рис с уткой, суп с лапшой. Готовят прямо на глазах покупателей.
Ужин
На ужин многие выбирают рестораны с морепродуктами или кафе с авторским меню. В Гонконге принято ужинать в большой компании за полноценным столом.
Среди заведений, которые понравились путешественнице, — Lemon Cafe, Temple Spice Crabs, японский ресторан Uoharu в районе Central, а также бюджетная сеть Sukiya.
«Даже в недорогих местах обслуживание, как в ресторане. Официанты приносят салфетки, зарядки, меняют блюда, если острые. Не было ни одного плохого кафе», — отметила она.
На еду мы тратили около 300–400 HKD (≈ 38,46–51,28 USD / 2982,00–3988 рублей) в день на двоих. Завтрак можно найти за 40–50 HKD (≈ 5,13–6,41 USD / 397,60–497,00 рубля), уличная еда — от 20 HKD (≈ 2,56 USD / 198,80 рубля), ужин в кафе — от 150 HKD (≈ 19,23 USD / 1491 рубль). Морепродукты и алкоголь дороже.
В большинстве заведений чаевые часто включают в счет, обычно это 10%.
Алкоголь стоит от 90–120 HKD (≈ 11,54–15,38 USD / 894,60–1192,80 рубля) за бокал вина или коктейль.
Что попробовать из еды в Гонконге
Из местных гастрономических особенностей — чай с добавлением кофе, суп с макаронами и ветчиной, сливовое вино, гонконгские вафли и уличные десерты из кокосового молока.
«”Макдональдс” в Гонконге мне не понравился — еда какая-то пресная. При этом все заказанные блюда в обычных кафе нам понравились», — поделилась собеседница.
Что посмотреть в Гонконге: маршруты на каждый день и поездка в Макао
В Гонконге небоскребы уживаются с джунглями, канатные дороги — с паромами, а буддистские монастыри — с торговыми центрами.
Вид на город. Пик Виктория
Со смотровой площадки на вершине Пика Виктория можно увидеть гавань, Коулун и зеленые склоны. Добраться можно:
- на фуникулере Peak Tram — живописно, быстро — за десять минут, но бывает очередь;
- на автобусе №15 от Central — дольше — около 30–40 минут, но спокойно и с видами. Сесть в него можно на площади Exchange Square;
- на микроавтобусе № 1. Посадка на автостанции у метро Hong Kong (выход A1).
Световое шоу Symphony of Lights
Каждый вечер в 20:00 здания на набережной делают короткое световое и музыкальное шоу. Это можно увидеть с набережной Цим Ша Цуй или с парома Star Ferry.
Морской путь Star Ferry
Паром соединяет остров Гонконг с полуостровом Коулун. Поездка занимает около десяти минут, стоит 2,7–3,7 HKD (≈ 0,35–0,47 USD / 26,84–36,78 рубля). С парома можно увидеть город с воды.
Крупные достопримечательности. Лантау и Большой Будда
На острове Лантау находится статуя Большого Будды, монастырь По Линь и смотровая площадка. Вход в монастырь По Линь бесплатный. Там же можно прогуляться по деревне Нгонг Пинг. Лучше запланировать на это два-три часа.
Добраться можно по канатной дороге Ngong Ping 360 от станции метро Tung Chung. Билет стоит около 160 HKD, есть панорамные кабины со стеклянным дном.
«Мы купили билеты онлайн и получили кабинку со стеклянным дном. Стоит приехать с утра, пока нет толпы и сильного солнца. Вернуться можно той же канаткой», — рассказала путешественница.
Острова и рынки
Если туристические локации вам не нравятся, можно посетить
остров Ламма — пешие прогулки, пляжи и морепродукты. Паромы на Ламму и Чеунг-Чау отходят с причалов Central Pier №4 и №5. Время в пути — 30–60 минут, билеты от 20 HKD (≈ 2,56 USD / 198,80 рубля). Расписание удобно смотреть в приложении Hong Kong Ferry или Google Maps.
- На островах есть прокат велосипедов, пляжи и кафе с морепродуктами;
- Чеунг-Чау — рыбацкие улочки, фрукты и велосипеды напрокат;
- район Mong Kok — улицы с рынками, уличной едой, неоновыми вывесками.
Залив можно рассмотреть с набережной Цим Ша Цуй в 19:30–20:00. Лучше посетить ее в ясную погоду.
Однодневная поездка в Макао
Из Гонконга можно съездить в Макао на один день. Это бывшая португальская колония с казино, старинными церквями и европейской архитектурой — необычная смесь Лиссабона и Лас-Вегаса.
Добраться можно:
на пароме — около часа в пути. Билеты — 170–190 HKD (≈ 21,79–24,36 USD / 1 689,80–1 888,60 рубля);на автобусе через мост Гонконг–Чжухай–Макао — дешевле, но менее комфортно.
На границе нужен только загранпаспорт. Проходите пограничный контроль, как при въезде в другую страну. eSIM и банковские карты, подключенные в Гонконге, работают и здесь. Патака — внутренняя валюта Макао, но в туристических местах обычно принимают гонконгские доллары.
«Макао стоит того, чтобы съездить хотя бы ради контраста. Но с патаками промахнулись, пришлось менять обратно еще и с потерей», — вспоминает путешественница.
Что взять с собой: техника, деньги и полезные приложения
В Гонконге много всего можно купить на месте, так что везти с собой много вещей не нужно. Обязательно заранее установите нужные приложения, позаботьтесь о банковских картах и наличных, а также сим-карте, чтобы оставаться на связи.
Могут пригодиться:
- банковская карта, выпущенная за пределами России, и немного наличных. Карты «Мир» не работают, UnionPay — с перебоями. Стоит взять доллары и карту, которая работает за рубежом;
- пауэрбанк — придется часто обращаться к мобильным приложениям для ориентации на месте, поэтому батарея может быстро садиться;
- адаптер для розеток — розетки в Гонконге британского стандарта. Иногда в отелях есть переходники, но на всякий случай стоит взять дополнительные;
- лекарства — в аптеках спрашивают рецепт, а упаковки на китайском.
«Главный совет — меньше брать с собой. Мы стирались в прачечной, почти все покупали на месте. Главное, заранее настроить eSIM и скачать нужные приложения», — рассказала путешественница.
Сколько стоит поездка в Гонконг на шесть дней в 2025 году
Собрали основные расходы в Гонконге на одного человека. Для расчетов взяли курс гонконгского доллара на момент подготовки материала — 9,94 рубля. Перед поездкой уточните курс, он может меняться.
Расходы HKD USD Рубли
- Проживание в отеле 3* (6 ночей, на одного) 1 800 HKD 230,76 USD 17 892 рубля
- Депозит за отель (возвращается) 500 HKD 64,10 USD 4970 рублей
- Питание (по 400 HKD в день) 1 200 HKD 153,84 USD 11 928 рублей
- Транспорт по городу (на 6 дней) 150 HKD 19,23 USD 1491 рубль
- Карта Octopus 100 HKD 12,82 USD 994 рубля
- Канатная дорога Ngong Ping 360 80 HKD 10,26 USD 795 рублей
- Мобильный интернет (eSIM, 20 ГБ) 195 HKD 25,00 USD 1939 рублей
- Поездка в Макао (паром туда-обратно) 180 HKD 23,08 USD 1789 рублей
- Мелкие расходы (кофе, сувениры, прачечная) 300 HKD 38,46 USD 2982 рубля
- Два ужина в кафе 420 HKD 53,84 USD 4175 рублей
- Паромы до островов (Ламма, Чеунг-Чау) 80 HKD 10,26 USD 795 рублей
- Итого с депозитом 5 605 HKD 718,56 USD 55 714 рублей
- Итого без учета депозита 5 105 HKD 654,46 USD 50 744 рубля
Обратите внимание, это примерная сумма поездки. Например, у нашей читательницы сумма расходов получилась выше. Кроме того, цены могут отличаться в зависимости от сезона. Депозит за отель возвращают, но не всегда сразу. Иногда деньги возвращают в течение месяца.
«Без учета жилья в день мы в среднем тратили 150–180 долларов США на человека. В итоге поездка обошлась мне в 1500 долларов США», — подсчитала путешественница.
Какие приложения установить на телефон перед поездкой в Гонконг
Octopus — для оплаты транспорта, кафе, магазинов. Приложение можно скачать из App Store или Google Play. Поддерживают iPhone с NFC (iOS 13 и выше) и Android с Google Pay. Виртуальная карта активируется за пару минут, пополняется банковской картой. Пополнить Octopus картой «Мир» не получится.MobiMatter или Airalo — для установки eSIM. Можно купить трафик заранее и активировать сразу же после прилета.Онлайн-переводчики — помощь в ресторанах, с табличками и меню.Сервисы для аренды жилья.Google Maps — маршруты транспорта и пешеходные дорожки в большинстве случаев работают точно.Uber — может пригодиться, но водители не всегда берут пассажиров с иностранными аккаунтами.
Если покупаете обычную симку, готовьтесь к сложной настройке, особенно если интерфейс на китайском. eSIM — можно активировать сразу, сложные настройки не нужны.
«Даже с IT-опытом я потратила почти час, чтобы настроить сим-карту из 7-Eleven. В этом плане eSIM удобнее», — призналась путешественница.
Что важно знать туристам из России перед путешествием в Гонконг
Карты «Мир» в Гонконге не работают. Карты UnionPay работают нестабильно. Оптимально взять с собой доллары и специальную банковскую карту.
Полезно заранее скачать приложения, которые пригодятся в поездке: Uber, Octopus Tourists, Google Translate и eSIM.