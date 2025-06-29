Сколько стоит поездка в Гонконг в 2025 году и как не потратить лишнего

Гонконг — технологичный, зеленый и понятный мегаполис и один из самых дорогих городов Азии. Если правильно подготовиться к поездке, можно посетить все достопримечательности города, познакомиться с местной едой, купить все необходимое и сэкономить.

Вместе с опытной путешественницей по Азии и пользовательницей Банки.ру Ритой собрали проверенные маршруты, актуальные цены, инструкции по оплате, связи, жилью и транспорту в Гонконге в 2025 году. Подсчитали, в какую сумму обойдется путешествие в Гонконг.

Как добраться до Гонконга в 2025 году

Прямых рейсов из России в Гонконг сейчас нет, добираться придется с пересадкой. Удобные маршруты проходят через Дананг (Вьетнам), Ханой (Вьетнам), Бангкок (Таиланд), Стамбул (Турция) или Дубай (ОАЭ). Такие рейсы есть у Vietnam Airlines, Emirates, Turkish Airlines, Thai Airways. Составить маршрут с удобными стыковками можно на сайтах-агрегаторах. Популярными остаются направления через Вьетнам и Таиланд — они короткие, недорогие и не требуют визы для транзита.

На момент подготовки материала из Москвы в Гонконг можно добраться через крупные хабы в Азии и на Ближнем Востоке. В таблице ниже собрали ориентировочные минимальные цены туда и обратно по популярным маршрутам.

Маршрут Город пересадки Минимальная цена (туда и обратно)

Москва → Гонконг Пекин от 19 861 рубля

Москва → Гонконг Шанхай от 39 378 рублей

Москва → Гонконг Ханчжоу от 23 181 рубля

Москва → Гонконг Хайкоу от 23 193 рублей

Москва → Гонконг Новосибирск от 27 637 рублей

Москва → Гонконг Дубай от 45 114 рублей

Средняя цена на билеты с пересадкой в 2025 году составляет около 34 000 рублей в низкий сезон (летом). В высокий сезон (осень-зима) цены могут достигать 50 000–52 000 рублей. Конечная стоимость зависит от направления пересадки, даты вылета и времени покупки билета.

Наша путешественница посетила Гонконг весной 2025 года:

«Мы летели через Дананг. Это оказалось удобно: рейс без задержек, ручная кладь включена, пересадка короткая, визы не требовалось».

Перед бронированием уточните правила транзита в стране пересадки. Например, во Вьетнаме допускается транзит без визы, если не покидаете транзитную зону и улетаете в течение 24 часов. В ОАЭ пересадка возможна без визы при стыковке до 8–12 часов. Уточняйте требования на сайтах аэропортов или у авиаперевозчиков.

Въезд в Гонконг для россиян в 2025 году

Виза в Гонконг не нужна — вы можете находиться на территории до 14 дней. Нужен загранпаспорт и обратный билет.

«Мы прилетели в разгар майских праздников, но каких-то проблем не возникло. Очередь двигалась быстро, контроль занял меньше получаса», — поделилась путешественница.

Если в планах поездка в Макао, оформлять визу тоже не нужно. Для россиян действует безвиз до 30 дней. Добраться туда можно паромом или автобусом по мосту Гонконг—Чжухай—Макао. Сим-карты и банковские карты, приобретенные в Гонконге, работают и там.

Важно! Если вы хотите вернуться в Гонконг после поездки в Макао, решение о повторном безвизовом въезде остается на усмотрение сотрудников миграционной службы. Часто 14 дней отсчитывают заново, особенно если не нарушен прошлый срок пребывания, есть обратный билет и поездка явно туристическая. Частые же пересечения границы могут вызвать подозрения в попытках обойти визовые правила.

Как доехать из аэропорта до города

Международный аэропорт Гонконга расположен на искусственном острове Чек Лап Кок в 35 км от центра города. Есть несколько способов добраться до отеля.

Быстрый — на поезде Airport Express. Он идет до станции Central 24 минуты. Билет стоит 115 гонконгских долларов (HKD) (≈ 14,74 USD / 1146,55 рубля). В поезде удобно ехать с чемоданами, там есть багажные полки, Wi‑Fi и кондиционер.

Более доступный по цене транспорт — городской автобус. Он стоит от 33 до 39 HKD (≈ 4,23 USD / 329,01 рубля–5,00 USD / 388,83 рубля), маршруты можно найти в Google Maps. Большинство автобусов двухэтажные, с кондиционерами и широкими окнами. Этот вариант подойдет тем, кто хочет сразу увидеть весь город.

«Сели в автобус прямо у выхода из терминала, оплатили через Octopus. Разобраться легко даже без знания языка. По пути очень красивые виды», — отметила путешественница.

Поездка на такси обойдется примерно в 250 HKD (≈ 32 USD / 2 485 рублей). Машины работают по счетчику, оплачивать можно наличными. В Гонконге есть Uber, но не все водители принимают заказы от иностранных аккаунтов, поэтому вызвать такое такси туристу может быть сложно.

Как платить в Гонконге: банковские карты, наличные и курс валют

Валюта Гонконга — гонконгский доллар. Курс примерно 7,8 HKD за 1 доллар США.

Курс валют лучше проверять перед поездкой или оплатой — он может меняться ежедневно.

Купюры одного номинала могут выглядеть по-разному — их выпускают сразу несколько банков. Это нормально.

Оплата в городе в основном безналичная. Принимают международные банковские карты, особенно в супермаркетах, ресторанах, отелях и торговых центрах.

Карты «Мир» в Гонконге не работают. UnionPay может сработать в банкоматах, но без гарантий — в кафе и магазинах терминалы часто ее не принимают. На Банки.ру можно оформить карту российского банка, которой можно расплачиваться по всему миру.

Гонконг является административным районом Китая, но со своей автономией. О некоторых способах расчетов в Китае рассказали в статье ниже.

Наличные пригодятся, например, в уличных кафе, на рынках, в транспорте или если терминал вдруг не примет карту. Снять деньги можно в аэропорту и в городе. Комиссия зависит от условий вашего банка, а не от банкомата. Перед поездкой стоит уточнить лимиты и комиссии.

«Мы пользовались виртуальной Octopus и зарубежной картой — проблем не было. А наличные пригодились в маленьких кафе и на рынке. Один раз был сбой в терминале — хорошо, что с собой были монеты», — рассказала Рита, пользовательница Банки.ру.

Где жить в Гонконге: районы, жилье и важные детали

Гонконг — город с плотной застройкой и разными сценариями для проживания. Выбор района зависит от бюджета, целей поездки и личных предпочтений: хотите ли вы быть в центре, у моря, подальше от шума или ближе к природе.

Центральный район острова Гонконг — деловой, туристический и самый насыщенный по инфраструктуре. Здесь расположены бизнес-центры, магазины, рестораны, гавань и станции метро. Это удобно, но жилье здесь дорогое, а номера — маленькие.

Полуостров Коулун — здесь активная уличная жизнь, рынки, кафе, станции метро. В районе Яу Ма Тей можно жить недалеко от ночного рынка и быстро добираться до центра.

«Мы остановились в районе Яу Ма Тей, рядом с ночным рынком. Метро под боком, еда, прачечные, все рядом. До Central — десять минут на метро», — рассказала Рита, пользовательница Банки.ру.

Если нужна тишина и природа, подойдут Новые Территории — это спальные районы с парками, храмами и зелеными маршрутами. Любителям всего необычного подойдут отдаленные острова, например, Лантау, Ламма или Чеунг-Чау.

Большинство мини-отелей находятся в здании Chungking Mansions. Это здание на Натан-роуд с бюджетным жильем, из-за этого там часто тесно и шумно. Перед бронированием жилья проверьте, берут ли депозит и что пишут в отзывах.

Во многих отелях при заселении запрашивают депозит — от 500 до 1000 HKD (≈ 64 до 128 USD от 5 000 до 10 000 рублей). Он нужен на случай возможного ущерба или утери ключей. Депозит можно внести наличными или по карте. При оплате по карте возврат обычно занимает 7–30 дней — зависит от политики отеля и вашего банка. Иногда часть суммы удерживают как комиссию за трансакцию.

«Мы забронировали небольшой отель через специальный сервис. Платили картой, при заезде оставили депозит — его потом без проблем вернули», — поделилась путешественница.

В высокий сезон — в апреле, октябре и во время новогодних праздников — жилье стоит бронировать минимум за две-три недели до поездки.

Как передвигаться по Гонконгу: метро, трамваи, паромы и канатки

Гонконг — удобный город для самостоятельных поездок. Общественный транспорт работает строго по графику, маршруты понятные, указатели дублируются на английском.

Карта Octopus работает в метро, автобусах, трамваях, паромах, магазинах и кафе. Максимальный баланс для прохода — 1000 HKD (≈ 128,21 USD / 9940 рублей) Пополнение возможно в приложении, в магазинах 7-Eleven и на станциях MTR. В такси работает не везде — часто принимают только наличные.

Метро (MTR)

Метро состоит из десяти линий и покрывает весь центр и жилые районы. Оно ходит с 05:30 до 01:00, поезда приходят каждые две-четыре минуты. Цена зависит от расстояния: в среднем от 3,5 HKD (≈ 0,45 USD / 34,79 рубля) до 23 HKD (≈ 2,95 USD / 228,62 рубля)

Путешественница отмечает, что метро — самый быстрый и понятный способ передвижения. Поезда чистые, кондиционируемые, станции — с электронными табло и автоматами на английском.

Автобусы

Городские автобусы ходят даже в отдаленные районы. Они двухэтажные, с кондиционерами и широкими окнами. Расписание и маршруты легко отслеживать в Google Maps. Оплата — картой Octopus.

Автобусы часто выбирают те, кто хочет совместить поездку и осмотр города. С верхнего этажа открывается панорама улиц, бухты и зеленых холмов.

Трамваи

Трамваи курсируют по острову Гонконг. В основном в деловом районе. Это классические двухэтажные трамваи Ding Ding — одни из старейших в мире. Они следуют по маршруту от Kennedy Town до Shau Kei Wan. Стоимость фиксированная — 3 HKD (≈ 0,38 USD / 29,82 рубля). Ее оплачивают при выходе.

«Трамвай — как аттракцион. Медленно, спокойно, с видом. На верхнем этаже все как в кино», — рассказала путешественница.

Трамваи работают с раннего утра до полуночи. Подходят для первого знакомства с городом.

Паромы

Star Ferry соединяет полуостров Коулун и остров Гонконг. Поездка занимает семь-десять минут и стоит около 3 HKD (≈ 0,38 USD / 29,82 рубля. Это не только транспорт, но и хороший способ увидеть гавань с воды.

Также есть паромы до островов Лантау, Ламма и Чеунг-Чау. Маршруты отправляются с центральных причалов. Их можно оплатить через Octopus.

Канатная дорога Ngong Ping 360

Канатка соединяет станцию метро Tung Chung с плато, где расположены статуя Большого Будды и монастырь По Линь. Поездка длится около 25 минут. Билет стоит около 160 HKD (≈ 20,51 USD / 1 590,40 рубля). Если покупать заранее онлайн, можно получить скидку или посадку в кабину с прозрачным полом (Crystal Cabin). Обычно такие кабины стоят от 215 HKD (≈ 27,56 USD / 2 136,10 рубля). Поездка длится 25 минут. Канатная дорога работает с 10:00 до 18:00 или до 18:30 в выходные.

Эскалатор Mid-Levels

Самый длинный в мире уличный эскалатор проходит через район Сохо. Он помогает подниматься в гористые районы центра. Его часто используют как общественный транспорт. До 10:00 движется вниз, потом — только вверх. Работает бесплатно. По пути — кафе, бары, сувенирные лавки.

Для активных поездок можно рассмотреть туристический проездной от MTR, например Airport Express Travel Pass или 72‑часовой MTR Tourist Day Pass. Они дают неограниченное количество поездок в метро, поэтому выгодны для частых перемещений.

Где поесть в Гонконге

Гонконгская кухня — смесь кантонской, британской и азиатской еды. Местные едят быстро, много и по-разному. Завтракают в кафе, обедают на фудкортах, ужинают в ресторанах или кафе.

Завтрак

Обычно это Cha Chaan Teng — семейные кафе, где можно купить молочный чай, тосты с маслом, лапшу в бульоне, яйца, ветчину и даже стейки.

В таких кафе стандартные порции, быстрое обслуживание и часто очень шумно. Посетителей могут посадить с незнакомыми людьми за один стол, чтобы сэкономить место. Иногда между гостями ставят перегородку.

«Завтрак стоил около 40 HKD (≈ 5,13 USD / 397,60 рубля). Все быстро: заказ, еда, счет. Один раз за наш стол подсадили других людей, поставили перегородку и все», — рассказала путешественница.

Обед

В обед гонконгцы покупают уличную еду или блюда на вынос. Среди популярных блюд — димсам, жареная лапша, рыбные шарики на шпажках, рис с уткой, суп с лапшой. Готовят прямо на глазах покупателей.

Ужин

На ужин многие выбирают рестораны с морепродуктами или кафе с авторским меню. В Гонконге принято ужинать в большой компании за полноценным столом.

Среди заведений, которые понравились путешественнице, — Lemon Cafe, Temple Spice Crabs, японский ресторан Uoharu в районе Central, а также бюджетная сеть Sukiya.

«Даже в недорогих местах обслуживание, как в ресторане. Официанты приносят салфетки, зарядки, меняют блюда, если острые. Не было ни одного плохого кафе», — отметила она.

На еду мы тратили около 300–400 HKD (≈ 38,46–51,28 USD / 2982,00–3988 рублей) в день на двоих. Завтрак можно найти за 40–50 HKD (≈ 5,13–6,41 USD / 397,60–497,00 рубля), уличная еда — от 20 HKD (≈ 2,56 USD / 198,80 рубля), ужин в кафе — от 150 HKD (≈ 19,23 USD / 1491 рубль). Морепродукты и алкоголь дороже.

В большинстве заведений чаевые часто включают в счет, обычно это 10%.

Алкоголь стоит от 90–120 HKD (≈ 11,54–15,38 USD / 894,60–1192,80 рубля) за бокал вина или коктейль.

Что попробовать из еды в Гонконге

Из местных гастрономических особенностей — чай с добавлением кофе, суп с макаронами и ветчиной, сливовое вино, гонконгские вафли и уличные десерты из кокосового молока.

«”Макдональдс” в Гонконге мне не понравился — еда какая-то пресная. При этом все заказанные блюда в обычных кафе нам понравились», — поделилась собеседница.

Что посмотреть в Гонконге: маршруты на каждый день и поездка в Макао

В Гонконге небоскребы уживаются с джунглями, канатные дороги — с паромами, а буддистские монастыри — с торговыми центрами.

Вид на город. Пик Виктория

Со смотровой площадки на вершине Пика Виктория можно увидеть гавань, Коулун и зеленые склоны. Добраться можно:

на фуникулере Peak Tram — живописно, быстро — за десять минут, но бывает очередь;

на автобусе №15 от Central — дольше — около 30–40 минут, но спокойно и с видами. Сесть в него можно на площади Exchange Square;

на микроавтобусе № 1. Посадка на автостанции у метро Hong Kong (выход A1).

Световое шоу Symphony of Lights

Каждый вечер в 20:00 здания на набережной делают короткое световое и музыкальное шоу. Это можно увидеть с набережной Цим Ша Цуй или с парома Star Ferry.

Морской путь Star Ferry

Паром соединяет остров Гонконг с полуостровом Коулун. Поездка занимает около десяти минут, стоит 2,7–3,7 HKD (≈ 0,35–0,47 USD / 26,84–36,78 рубля). С парома можно увидеть город с воды.

Крупные достопримечательности. Лантау и Большой Будда

На острове Лантау находится статуя Большого Будды, монастырь По Линь и смотровая площадка. Вход в монастырь По Линь бесплатный. Там же можно прогуляться по деревне Нгонг Пинг. Лучше запланировать на это два-три часа.

Добраться можно по канатной дороге Ngong Ping 360 от станции метро Tung Chung. Билет стоит около 160 HKD, есть панорамные кабины со стеклянным дном.

«Мы купили билеты онлайн и получили кабинку со стеклянным дном. Стоит приехать с утра, пока нет толпы и сильного солнца. Вернуться можно той же канаткой», — рассказала путешественница.

Острова и рынки

Если туристические локации вам не нравятся, можно посетить

остров Ламма — пешие прогулки, пляжи и морепродукты. Паромы на Ламму и Чеунг-Чау отходят с причалов Central Pier №4 и №5. Время в пути — 30–60 минут, билеты от 20 HKD (≈ 2,56 USD / 198,80 рубля). Расписание удобно смотреть в приложении Hong Kong Ferry или Google Maps.

На островах есть прокат велосипедов, пляжи и кафе с морепродуктами;

Чеунг-Чау — рыбацкие улочки, фрукты и велосипеды напрокат;

район Mong Kok — улицы с рынками, уличной едой, неоновыми вывесками.

Залив можно рассмотреть с набережной Цим Ша Цуй в 19:30–20:00. Лучше посетить ее в ясную погоду.

Однодневная поездка в Макао

Из Гонконга можно съездить в Макао на один день. Это бывшая португальская колония с казино, старинными церквями и европейской архитектурой — необычная смесь Лиссабона и Лас-Вегаса.

Добраться можно:

на пароме — около часа в пути. Билеты — 170–190 HKD (≈ 21,79–24,36 USD / 1 689,80–1 888,60 рубля);на автобусе через мост Гонконг–Чжухай–Макао — дешевле, но менее комфортно.

На границе нужен только загранпаспорт. Проходите пограничный контроль, как при въезде в другую страну. eSIM и банковские карты, подключенные в Гонконге, работают и здесь. Патака — внутренняя валюта Макао, но в туристических местах обычно принимают гонконгские доллары.

«Макао стоит того, чтобы съездить хотя бы ради контраста. Но с патаками промахнулись, пришлось менять обратно еще и с потерей», — вспоминает путешественница.

Что взять с собой: техника, деньги и полезные приложения

В Гонконге много всего можно купить на месте, так что везти с собой много вещей не нужно. Обязательно заранее установите нужные приложения, позаботьтесь о банковских картах и наличных, а также сим-карте, чтобы оставаться на связи.

Могут пригодиться:

банковская карта, выпущенная за пределами России, и немного наличных. Карты «Мир» не работают, UnionPay — с перебоями. Стоит взять доллары и карту, которая работает за рубежом;

пауэрбанк — придется часто обращаться к мобильным приложениям для ориентации на месте, поэтому батарея может быстро садиться;

адаптер для розеток — розетки в Гонконге британского стандарта. Иногда в отелях есть переходники, но на всякий случай стоит взять дополнительные;

лекарства — в аптеках спрашивают рецепт, а упаковки на китайском.

«Главный совет — меньше брать с собой. Мы стирались в прачечной, почти все покупали на месте. Главное, заранее настроить eSIM и скачать нужные приложения», — рассказала путешественница.

Сколько стоит поездка в Гонконг на шесть дней в 2025 году

Собрали основные расходы в Гонконге на одного человека. Для расчетов взяли курс гонконгского доллара на момент подготовки материала — 9,94 рубля. Перед поездкой уточните курс, он может меняться.

Расходы HKD USD Рубли

Проживание в отеле 3* (6 ночей, на одного) 1 800 HKD 230,76 USD 17 892 рубля

Депозит за отель (возвращается) 500 HKD 64,10 USD 4970 рублей

Питание (по 400 HKD в день) 1 200 HKD 153,84 USD 11 928 рублей

Транспорт по городу (на 6 дней) 150 HKD 19,23 USD 1491 рубль

Карта Octopus 100 HKD 12,82 USD 994 рубля

Канатная дорога Ngong Ping 360 80 HKD 10,26 USD 795 рублей

Мобильный интернет (eSIM, 20 ГБ) 195 HKD 25,00 USD 1939 рублей

Поездка в Макао (паром туда-обратно) 180 HKD 23,08 USD 1789 рублей

Мелкие расходы (кофе, сувениры, прачечная) 300 HKD 38,46 USD 2982 рубля

Два ужина в кафе 420 HKD 53,84 USD 4175 рублей

Паромы до островов (Ламма, Чеунг-Чау) 80 HKD 10,26 USD 795 рублей

Итого с депозитом 5 605 HKD 718,56 USD 55 714 рублей

Итого без учета депозита 5 105 HKD 654,46 USD 50 744 рубля

Обратите внимание, это примерная сумма поездки. Например, у нашей читательницы сумма расходов получилась выше. Кроме того, цены могут отличаться в зависимости от сезона. Депозит за отель возвращают, но не всегда сразу. Иногда деньги возвращают в течение месяца.

«Без учета жилья в день мы в среднем тратили 150–180 долларов США на человека. В итоге поездка обошлась мне в 1500 долларов США», — подсчитала путешественница.

Какие приложения установить на телефон перед поездкой в Гонконг

Octopus — для оплаты транспорта, кафе, магазинов. Приложение можно скачать из App Store или Google Play. Поддерживают iPhone с NFC (iOS 13 и выше) и Android с Google Pay. Виртуальная карта активируется за пару минут, пополняется банковской картой. Пополнить Octopus картой «Мир» не получится.MobiMatter или Airalo — для установки eSIM. Можно купить трафик заранее и активировать сразу же после прилета.Онлайн-переводчики — помощь в ресторанах, с табличками и меню.Сервисы для аренды жилья.Google Maps — маршруты транспорта и пешеходные дорожки в большинстве случаев работают точно.Uber — может пригодиться, но водители не всегда берут пассажиров с иностранными аккаунтами.

Если покупаете обычную симку, готовьтесь к сложной настройке, особенно если интерфейс на китайском. eSIM — можно активировать сразу, сложные настройки не нужны.

«Даже с IT-опытом я потратила почти час, чтобы настроить сим-карту из 7-Eleven. В этом плане eSIM удобнее», — призналась путешественница.

Что важно знать туристам из России перед путешествием в Гонконг

Карты «Мир» в Гонконге не работают. Карты UnionPay работают нестабильно. Оптимально взять с собой доллары и специальную банковскую карту.

Полезно заранее скачать приложения, которые пригодятся в поездке: Uber, Octopus Tourists, Google Translate и eSIM.