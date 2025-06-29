На китайский курорт Далянь можно слетать значительно дешевле

Полететь без пересадок получится из Москвы и Владивостока. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что агентства начали предлагать путешественникам отправиться на новый китайский курорт Далянь.

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Локация расположена на берегу Жёлтого моря, поэтому придётся по душе тем, кто соскучился по пляжному отдыху. По данным АТОР, за недельный тур в Далянь у пары путешественников уйдёт от 80 до 100 тысяч рублей. Дешевле всего лететь из Владивостока.

Это хорошая альтернатива другому популярному китайскому курорту — Хайнаню. При этом желающие могут приобрести комбинированный тур, который включает в себя посещение ещё и Пекина. За такое путешествие просят в среднем 250 тысяч рублей.