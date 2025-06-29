На китайский курорт Далянь можно слетать значительно дешевле

Россиянам предложили туры на курорт в Азии за 80 тысяч рублей за двоих
Полететь без пересадок получится из Москвы и Владивостока. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что агентства начали предлагать путешественникам отправиться на новый китайский курорт Далянь.
Локация расположена на берегу Жёлтого моря, поэтому придётся по душе тем, кто соскучился по пляжному отдыху. По данным АТОР, за недельный тур в Далянь у пары путешественников уйдёт от 80 до 100 тысяч рублей. Дешевле всего лететь из Владивостока.
Это хорошая альтернатива другому популярному китайскому курорту — Хайнаню. При этом желающие могут приобрести комбинированный тур, который включает в себя посещение ещё и Пекина. За такое путешествие просят в среднем 250 тысяч рублей.