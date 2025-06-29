Зачем ехать в Северную Корею и как не нарушить правила

Невероятно замкнутая и одновременно чарующе экзотичная, КНДР по-прежнему остается одной из самых загадочных стран мира. Вопреки стереотипам, она готова принимать туристов, особенно из дружественных государств вроде России. «ФедералПресс» рассказывает, какие достопримечательности стоит посетить в стране чучхе, как вести себя, чтобы не попасть впросак, и какие сувениры стоит везти домой.

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Страна чучхе в деталях: что ждет туриста в Северной Корее

Пожалуй, ни одна другая страна мира не вызывает столько споров, догадок и полумифов, как КНДР. Однако стоит побывать там хотя бы раз, чтобы навсегда изменить представление о ней.

Вопреки популярным клише, Северная Корея – это не только политические лозунги и парады на площади Ким Ир Сена. Это еще и богатая природа, хорошо организованный туризм и необычайно искренние, радушные люди, передает rg.ru.

Путь в Пхеньян

Попасть в КНДР можно либо по железной дороге, либо на самолете. Наиболее удобный маршрут – через Владивосток, а в ближайшее время планируется запуск прямых рейсов Москва – Пхеньян. Туристические поездки возможны только по приглашению и в сопровождении местных гидов, которых туристу обязательно предоставляют.

Стоит быть готовым к полному отсутствию «свободного времени»: все маршруты строго согласуются заранее, а выйти одному «просто прогуляться» не получится. Это не повод для страха, скорее особенность: КНДР бережно относится к своему имиджу и старается, чтобы гости увидели только лучшее.

Что смотреть: от памятников до пляжей

Первая точка почти любого тура – Пхеньян. Город, как и вся страна, сочетает в себе советскую монументальность, корейскую эстетику и футуризм, словно сошедший с киноэкрана. Башня идей чучхе, грандиозная площадь Ким Ир Сена, монументальные статуи на Мансудэ и самое глубокое метро в мире: все это – обязательные пункты экскурсионной программы.

Особый интерес представляет Кымсусанский мемориал, где покоятся тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Попасть туда можно только в парадной одежде, с соблюдением особого церемониала. Этот визит – не просто экскурсия, а акт уважения.

Кроме столицы туристам показывают портовые города Нампхо и Вонсан. Последний, кстати, активно развивается как курорт: тут и песчаные пляжи, и сосновые леса, и новые отели в районе Кальма. Неподалеку находится и горнолыжный курорт Масик – гордость страны. Он не уступает европейским аналогам.

Природа и сакральные места

Для любителей горных пейзажей – Кымгансан (Алмазные горы) и Пэктусан. Последний – священное место для всех корейцев. Гора, озеро в кратере вулкана, таинственные пейзажи и легенды – место силы, куда стоит поехать хотя бы ради ощущения полного отрыва от цивилизации.

Не забудьте также о музее подарков вождям – это целый подземный город с экспонатами из десятков стран мира. Вплоть до самолетов и лимузинов, подаренных в разные годы северокорейским лидерам.

Что едят в КНДР

Кухня КНДР похожа на южнокорейскую, но менее острая. Рис и панчханы – обязательная часть любого приема пищи. Не забудьте попробовать кимчхи, холодную лапшу из Хамхына и всевозможные морепродукты. Любителям экзотики могут предложить знаменитый «суп из собачки» – но его, конечно, есть вовсе не обязательно.

Что привезти из КНДР

Из КНДР туристы везут оригинальные подарки и сувениры: картины, вышивку, изделия из перламутра, косметику на основе женьшеня, алкогольные напитки вроде сочжу и оригинального северокорейского пива. Коллекционеры марок и социалистических артефактов тоже не уедут с пустыми руками: значки, агитплакаты, открытки – все это доступно, но обязательно берите чек, иначе на границе могут возникнуть вопросы.

Особое внимание к картинам из раковин (манненхва). Это не банальные панно, а настоящие произведения искусства, выполненные с ювелирной точностью.

Как вести себя: осторожно, но без паранойи

Самое важное правило – уважение. Уважение к вождям, к местным традициям и к сопровождающим гидам. В КНДР не шутят над Ким Ир Сеном или идеологией чучхе. И не стоит пытаться спорить или задавать провокационные вопросы. Все, что можно, вам покажут и расскажут.

Не пытайтесь уйти от сопровождающих, фотографировать запрещенные объекты или провозить книги с критикой КНДР. Все это может повлечь за собой серьезные последствия – не только для вас, но и для ваших гидов.

В то же время, если соблюдать элементарные правила, вас ждет вполне комфортное и даже душевное пребывание в стране. К россиянам здесь относятся хорошо, по-доброму. Вас охотно спросят о погоде в Москве, вспомнят советские фильмы и песни.

КНДР – это не страна для легкого курортного туризма. Это место – для тех, кто хочет увидеть другой мир. Своими глазами, без фильтров новостей и мифов. Побывать здесь – значит попасть в настоящую «машину времени». И если отнестись к поездке с уважением, пониманием и открытым сердцем, вы привезете из Северной Кореи куда больше, чем просто фотографии и сувениры. Вы увезете редкий личный опыт – и он точно останется с вами навсегда.