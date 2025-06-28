Иран открыл небо для международных рейсов

Иран открыл воздушное пространство для транзитных и международных рейсов над центральной областью страны и частично – над западной. Об этом сообщил представитель Министерства дорог и городского развития республики Маджид Ахван.

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По данным сервиса Flightradar24, в 18:40 по московскому времени над этими территориями уже летели самолеты авиакомпании flydubai, направлявшиеся из Тбилиси, Антальи, Бодрума и Бухареста в Дубай. А в 19:05 по московскому времени из Кувейта в Москву по сокращенному маршруту над Ираном следовал борт Jazeera Airways JZR 335.

Использование «неба» над Ираном даст перевозчикам возможность сократить многие маршруты. В частности, для российских туристов могут стать короче стыковочные рейсы зарубежных авиакомпаний, выполняемые с пересадкой в Дубае.

После того как 26 июня Иран открыл для полетов воздушное пространство в восточной части, некоторые рейсы из России в ОАЭ стали следовать через территорию страны. В частности, с 26-го числа самолеты flydubai летают из Москвы в Дубай по укороченному маршруту над Ираном. По той же траектории 28 июня летят из Шереметьево в Дубай и Абу-Даби лайнеры «Аэрофлота», а из Домодедово в Дубай – самолеты Emirates. Время в пути при этом сократилось и составляет около 5 часов.