Туристов во Франции ждет новый запрет

Во Франции запретят курение на пляжах, в парках, общественных садах и на автобусных остановках. Соответствующий законопроект вступит в силу в воскресенье.

В распоряжении кабинета министров, опубликованном в официальном правительственном вестнике, говорится, что курить нельзя будет также рядом с библиотеками, бассейнами и школами. Документ направлен на защиту несовершеннолетних от пассивного курения. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 135 евро.

Вместе с тем в распоряжении не упоминаются электронные сигареты, кроме того, запрет не распространяется на террасы рестораном и кафе.

«Табак должен исчезнуть из мест, где находятся дети, подчеркивала недавно глава французского Минздрава Катрин Вотрен. По ее словам, дети имеют право дышать свежим воздухом.

В итальянском Милане с начала года начал действовать запрет на курение в общественных местах на открытом воздухе один из самых жестких в мире. Нововведение касается улиц, дорог, ресторанов и кафе на открытом воздухе. Курить разрешено в изолированных местах только тем, кто находится на расстоянии не менее 10 метров от других людей. Закон направлен на повышение качества воздуха в городе.