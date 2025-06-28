В Египте туристов заранее оповестят о приближении акул к пляжам

В Египте для защиты туристов продолжают чипировать акул. На прошедшей неделе ученые прикрепили устройства мониторинга к спинам нескольких самых опасных хищников в регионе, среди которых тигровая акула, акула-мако и океаническая акула. Всех их поймали в южной части Красного моря, а затем выпустили.

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Цель проекта – заранее предупреждать об опасных встречах с обитателями глубин. По задумке, туристов должны будут оповещать об этом в отелях, до администрации которых доведут соответствующую информацию.

По исследованиям Министерства окружающей среды АРЕ акулы данных видов неоднократно нападали на отдыхающих на пляжах Хургады, Шарм-эль-Шейха и Марса-Алама. Отслеживание морских хищников через спутники началось 2 года назад после трагедии на пляже отеля Elysees Hotel Hurghada. Тогда акула растерзала российского туриста в нескольких метрах от берега, а служба спасения не успела прийти на помощь.

Организаторы программы уверены, что использование космических технологий обеспечит безопасное соседство туристов и акул и позволит избежать новых жертв. Передающие устройства постоянно транслируют информацию обо всех перемещениях крупных рыбин. На основе собранных данных будут составлены карты сезонных миграций хищников, определены факторы риска для туристов и дайверов в прибрежной зоне и открытом море. Научная часть исследований направлена на изучение поведения акул с учетом воздействия человека на среду их обитания. В частности, в Египте установили связь между нападением на людей и случаями сброса в воду погибших баранов при перевозке животных по Красному морю.

Ранее TourDom.ru писал, что в Египте закупили 50 приборов для передачи данных о поведении хищников на спутники связи. Тогда поиск акул для чипирования начали в популярных туристических районах.