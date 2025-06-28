Россия и Турция работают над механизмами оплаты для туристов

Об этом вице-премьер заявил в интервью государственному информагентству Anadolu. По словам зампреда правительства, он ожидает роста числа поездок россиян в Турцию по сравнению с прошлым годом.

Как отметил Александр Новак, Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой в области поставок природного газа. Вице-премьер подчеркнул, что страны успешно сотрудничают благодаря транзитному положению Турции.

Он также рассказал, что первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» планируют ввести в эксплуатацию в течение года. Зампред правительства назвал проект строительства АЭС флагманским для России.

В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Александра Новака и министра торговли Турции Омера Болата.