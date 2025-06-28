Малайзия планирует открыть прямые рейсы из ряда городов РФ

Малайзия надеется на запуск прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга в ближайшие годы после возобновления авиасообщения с Москвой. Об этом заявил ТАСС директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия.

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