Малайзия планирует открыть прямые рейсы из ряда городов РФ

Малайзия планирует открыть прямые рейсы из Казани, Екатеринбурга и Питера
Малайзия надеется на запуск прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга в ближайшие годы после возобновления авиасообщения с Москвой. Об этом заявил ТАСС директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия.
«Я убежден, что Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург станут следующими направлениями, над открытием которых мы будем работать. Не в этом году, но в следующие несколько лет, — сказал он. — Конечно, рейсы Москва - Куала-Лумпур или Москва - основные курорты Малайзии, которые будут удобны для россиян, и являются главным приоритетом для нас. После того, как мы запустим прямые рейсы Москва - Куала-Лумпур, Москва - Лангкави, нам бы хотелось иметь больше маршрутов из Малайзии в Россию и из России в Малайзию».