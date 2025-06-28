Портье из турецкого отеля рассказал о рейтинге туристов

Отели в Турции негласно делят туристов на две категории: одним достается теплый прием, высокий уровень обслуживания и хорошие номера, вторым — то, что осталось от первых. И дело тут не в личности самого отдыхающего.

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В чем суть проблемы, выяснила автор канала «Одна в чужом городе». Несколько раз она отдыхала в одном и том же отеле в Алании. Ни разу никаких проблем не возникало (блогер отдыхала там четыре раза). В последний приезд в Турцию все изменилось: проблемы начались еще в аэропорту и продолжились в отеле, где ее заселили в один номер с незнакомыми людьми. Получить же свой забронированный номер получилось только после скандала на ресепшен.

В чем проблема блогер узнала чуть позже, разговорившись с портье. Он и рассказал, что у турецких отелей есть свой рейтинг туристов. И первую строчку в нем занимают европейцы, поскольку туркомпании всегда крайне ответственно подходят к организации отдыха своих клиентов и крайне требовательны к исполнителям. Российские же туроператоры не такие дотошные, а по «поводу овербукинга вообще не заморачиваются». В зависимости от оператора, будет и отношение к отдыхающему.

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