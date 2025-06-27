Россиянам, купившим тур на Мальдивы за миллион, пришлось «побираться»

Россияне, прибывшие 23 июня из Москвы на Мальдивы стыковочным рейсом Qatar Airways, уже 4 дня не могут получить свой багаж. Об этом редакции TourDom.ru рассказал один из пассажиров, прилетевший на острова с женой и двумя детьми.

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Отель Siyam World Maldives 5* туристы забронировали через турагента, а билеты купили сами.

«В Шереметьево нам дали посадочный только до Дохи, а в аэропорту Катара сотрудник авиакомпании сказал, что багаж автоматически отправят в Мале. Однако по прибытии на Мальдивы наших чемоданов на багажной ленте не оказалось».

По словам россиянина, в такой же ситуации оказались многие пассажиры, летевшие на острова через Доху.

«Четыре дня без одежды, обуви, без кремов и лекарств с двумя детьми. В отеле нам предложили какой-то набор вещей "на такие случаи", но непонятного размера и чистоты», – говорит турист.

По его словам, в единственном магазине на острове они в итоге купили необходимые вещи – майки, плавки, солнцезащитные средства – всего на 600 долларов.

А вот лекарства пришлось просить у соотечественников:

«Дети обгорели. Аптеки здесь нет как таковой, только офис доктора – один визит к нему стоит 40 долларов. Пришлось ходить "побираться" – так себе удовольствие при цене проживания под миллион рублей».

По словам туриста, он обращался в Qatar Airways по электронной почте, писал также в аэропорты в Мале и Дохе.

«В "Катарских авиалиниях" ответили, что нашли чемоданы в Катаре и отправят их ближайшим рейсом 24 июня, позже написали: багаж получен в Мале и передан представителю отеля. Однако сегодня, 27 июня, сотрудники гостиницы уточнили: в аэропорту его нет».

Корреспондент TourDom.ru обратился в российский контакт-центр Qatar Airways. Там предположили, что потеря багажа может быть связана с временным закрытием воздушного пространства Катара 23 июня. Пассажирам, чьи чемоданы еще не прибыли, порекомендовали обратиться на горячую линию – на русском языке она работает в будние дни с 9 до 18 часов, на английском – 24/7. А также заполнить форму обратной связи в разделе «помощь» на сайте Qatar Airways, запросив компенсацию в связи с задержкой выдачи багажа и приложив соответствующие чеки на покупку вещей.

«В данном случае имеет смысл ориентироваться на правила авиакомпании, – отметила юрист сети "Розовый слон" Мария Чапиковская. – Необходимо сохранять все чеки и переписку с перевозчиком. Начать с обращения через сайт. Впрочем, покупки на сумму 600 долларов спорны, так как перечень необходимых вещей – вопрос дискуссионный».

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» посоветовали туристам, вылетающим на отдых за границу, иметь минимальный набор одежды и лекарств в ручной клади. «Чтобы так не попасть, со мной всегда летят шлепки, купальник, майка, косметика в 100 мл флаконах, аптечка. Даже при прямом перелете», «Берем с собой лекарства, очки, зарядники, копии документов, бейсболку. На обратном пути зимой – толстовку», – пишут бывалые путешественники.