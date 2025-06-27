Названы самые недооцененные города Европы

Посетивший более 50 городов Европы опытный путешественник назвал самые недооцененные направления. Своим мнением он поделился в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

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Так, Скотт составил рейтинг из шести городов, который возглавляет Любляна, Словения. По словам туриста, это настоящая скрытая жемчужина и самый чистый и безопасный город. На втором месте оказался приморский город Тиват в Черногории, где много чего можно увидеть. А третью строчку занял словенский Блед — одно из самых мирных мест на свете, объяснил он.

В рейтинг Скотта также попали Ксамил в Албании, альпийский город Анси во Франции и Мостар в Боснии и Герцеговине.

Ранее тревел-блогер назвал самые комфортные, с его точки зрения, страны для жизни. На первое место в списке он поставил Эквадор.