Если вы проездом в Барселоне, это не повод отказываться от впечатлений.

Начать утро стоит с парка Гуэль, созданного Антонио Гауди: колоннада, мозаики и панорамный вид на город особенно хороши ранним утром, пока нет толп. Далее посетите Саграду Фамилию, главный символ Барселоны, который строят уже более века. Обязательно загляните внутрь – свет, проходящий сквозь витражи, производит сильное впечатление.

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Днем прогуляйтесь по оживленной пешеходной улице Ла Рамбла с уличными артистами, лавками и кафе. Загляните на рынок Бокерия: свежие фрукты, хамон и тапас поднимут настроение.

А завершить день стоит на площади Каталонии, здесь сходятся старый и новый город.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.