Стюардесса перечислила жесткие требования к внешности бортпроводниц

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла жесткие требования к внешности бортпроводниц в сфере авиации. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора ролика, нельзя стать стюардессой, если любишь свободно самовыражаться через внешность — красить волосы в яркие цвета, делать пирсинг.

«Тебе будут диктовать, даже в какой цвет красить твои ногти», — объяснила бортпроводница.

Ранее эта же стюардесса назвала арабские авиакомпании самыми щедрыми в вопросах зарплат. По ее словам, если бы она сейчас выбирала себе место работы, то присмотрелась бы именно к арабским перевозчикам.