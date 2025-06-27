Туристов шокируют цены на еду в аэропорту Антальи

В этом летнем сезоне цены на еду и напитки в аэропорту Антальи резко выросли, пишет turizmguncel.com.

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«Гамбургер с колой – 800 лир (около 1600 руб. – Ред.), бутылка пива – 600–850 лир (1200–1700 руб.)», – приводит примеры издание и добавляет: «Ценники стали в 5–6 раз выше, чем в городских кафе».

В комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» наши подписчики, недавно побывавшие в Турции, также возмущены «космическими тарифами» на скромный перекус в анталийском аэропорту:

«“Биг Мак” в “Макдоналдсе” – 20 евро (более 1800 руб. – Ред.)», «В начале июня покупали сэндвичи: ветчина и салатный листочек – 12 евро! (1100 руб.)», «Даже бутылка воды – 200–250 руб., не говоря уже о еде. Хорошо, что у нас с собой были бутерброды – в аэропорту заказывали только чай и кофе».

Если взрослые могут и потерпеть до подачи еды в самолете, то пассажирам с детьми сложнее – порой малышей нужно покормить до рейса.

«За пару чизбургеров, 2 маленькие порции картошки и молочные коктейли заплатили почти 6 тыс.», – не скрывает раздражения одна из туристок.

Как вариант, некоторые подписчики рекомендуют пользоваться бизнес-залом в зоне вылета. Такую услугу можно заранее забронировать и у туроператоров, стоимость – от 53 евро на одного взрослого, дети до 2 лет бесплатно. В цену включен безлимитный шведский стол из легких закусок, сэндвичей, выпечки, безалкогольных напитков, чая и кофе. Выгода по деньгам не очевидна, зато можно поесть более плотно, а заодно и дождаться своего рейса в более комфортных условиях.