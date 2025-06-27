Если планируется отпуск в Европе, но бюджет ограничен, стоит обратить внимание на направления, куда доступны пакетные туры на чартерных рейсах. Это позволяет существенно сэкономить на перелете и проживании.

Один из самых бюджетных вариантов – Черногория. При раннем бронировании можно уложиться в 290 тысяч рублей на двоих за тур с перелетом и отелем.

Еще одно направление – Греция. С пересадками добраться можно недорого, а самый бюджетный способ – долететь до Турции и оттуда переправиться на острова вроде Кос на пароме.

Как выбрать страну для первого путешествия за границу

Третий вариант – Кипр. Пакетные туры на чартерных рейсах тоже позволяют найти отдых в пределах 250-260 тысяч рублей на двоих. Отели, как правило, базового уровня, но при этом с комфортными условиями.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.