В египетском отеле убрали арбузы из меню после отравления россиян

В одном из отелей Египта временно убрали арбузы из меню после сообщений о массовом отравлении туристов из России. Об этом сообщает Telegram-Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По данным источника канала, администрация отеля Pickalbatros Dana Beach Resort Hurghada в Хургаде прекратила подачу арбузов минимум на месяц. Поставки приостановлены, пока не будут разработаны новые правила контроля качества, чтобы оценивать безопасность плодов перед подачей.

Еще в мае несколько десятков российских туристов в Египте обратились в местные больницы Хургады с симптомами острых отравлений, предположительно, арбузом.

Сообщается, что пострадали туристы, отдыхающие в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Пациенты жаловались на повышение температуры до 38 градусов, сильную рвоту и слабость, симптомы проявлялись примерно через сутки после употребления.

Врачи отмечали, что у взрослых болезнь переносится легче, среди обращений больше всего от туристов с детьми.